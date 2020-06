Jak se daří akciím Adidas ve stínu napětí mezi USA a Čínou?

Adidas si v posledních pěti letech vede mnohem lépe než Nike, zejména v oblasti růstu provozních zisků, zvyšování podílu na severoamerickém trhu a budování pozic v Číně. Minulý týden společnost oznámila, že byly její čínské tržby ve druhém čtvrtletí vyšší než ve stejném období loňského roku, což naznačuje, že čínští spotřebitelé dávají značce Adidas přednost před Nike. Příčinou může být přetrvávající napětí mezi Čínou a USA. Německá vláda navíc oznámila, že od 1. července snižuje DPH z 19 % na 16 %, což firmě Adidas nepochybně pomůže taktéž.



Akcie firmy Adidas poskočily minulý týden výše díky dvěma tržním výhodám. Jednou z nich je dohoda Německé vládní koalice na novém stimulačním balíčku o objemu 130 miliard €, který zahrnuje i snížení DPH z 19 % na 16 %, počínaje 1. červencem. To žene německému podnikání vítr do plachet a navíc může vést ke snižování DPH i v dalších zemích EU. Ještě důležitější je však oznámení, které společnost Adidas učinila ohledně svých dosavadních tržeb v Číně za 2. Čtvrtletí, které jsou vyšší než ve stejném období loňského roku. To bylo pro trhy překvapením. Ukazuje to nejen ekonomické zotavení čínských spotřebitelů, ale hlavně fakt, že může být Adidas v Číně kvůli napětí v čínsko-amerických vztazích oblíbenější než Nike.



Kdo s koho

Na Adidas jsme upozorňovali již začátkem března, kdy jsme tento akciový titul zařadili do našeho ‚záchranného koše‘. V průběhu zotavení ovšem akcie Adidasu za Nike zaostávaly. Akcie Nike dokázala vyrovnat ztráty z února i března a její akcie dosáhly svého absolutního maxima. Akciím společnosti Adidas zbývá k dosažení absolutního maxima ještě 26 %. To jen ukazuje, jaká spekulativní horečka zuří kolem amerických akcií. Podle aktuálních čínských ukazatelů má totiž Adidas oproti Nike na nejrychleji rostoucím a nejvýznamnějším spotřebním trhu světa náskok. Akcionáři firmy Adidas se navíc mohou utěšovat faktem, že její akcie měly od 1. ledna 2015 celkovou návratnost 352 %, zatímco akcie Nike jen 121 %.