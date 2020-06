Chybná data z amerického trhu práce

Páteční výsledky z amerického trhu práce dodaly financím trhům potřebnou dávku sebevědomí, která dostala například NASDAQ až na historická maxima. Naděje mnohem rychlejšího oživení americké ekonomiky, které data NFP výrazně podpořily, se však setkalo s nelichotivou dohrou. Jak se totiž ukázalo z podrobného reportu, tak nezaměstnanost možní neklesla na téměř 13 %, ale reálně vzrostla na 16 %. Šlo o chybné zařazení 4,9 milionů osob jako zaměstnaných, ačkoliv byly stále nezaměstnaní.





Co se stalo?

Páteční čísla NFP za měsíc květen vypadala famózně a poukázala na velmi rychlé oživení amerického trhu práce. Dokonce šlo o nejlepší měsíc v historii, když se podařilo vytvořit 2,5 milionu nových pracovních míst. Trhy pochopitelně pozitivní zprávy velmi rychle započítaly do svého vývoje a například NASDAQ atakovat nová historická maxima. Nezaměstnanost totiž měla podle odhadů vzrůst na téměř 20 %, nicméně oficiální čísla poukázala na pokles nezaměstnanosti na 13,3 %.





Není všechno zlato, co se třpytí. České přísloví, které dokonale vystihuje dohru, které jsme svědky, když se podíváme detailněji na čísla z pátečního reportu. Poslední 2 měsíce, totiž americký úřad práce špatně reportoval, některá čísla. Konkrétně jde o 4,9 milionu občanů, které úřad práce klasifikoval jako zaměstnané, ačkoliv byli nezaměstnáni, jelikož byli nuceni si vzít neplacenou dovolenou. Dubnová nezaměstnanost by se tak dostala na 19,5 %, oproti reportovaným 14,7 % a květnová by rostla na 16,1 %.