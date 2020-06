OECD: Globální ekonomika letos poklesne o 6 až 7,6%, což bude mimo války nejhorší výsledek za posledních 100 let

Pro srovnání MMF na začátku dubna odhadoval globální pokles na 3%. Pro eurozónu pak pokles o 7,5% a pro USA pokles o 5,9%.

Analytici OECD dnes představily svůj aktualizovaný výhled pro globální ekonomický vývoj. Podle něj by globální ekonomika letos měla poklesnout o 7,6%, což by bez započtení válečných let byl vůbec nejhorší výsledek za posledních 100 let.Pro srovnání MMF na začátku dubna odhadoval globální pokles na 3%. Pro eurozónu pak pokles o 7,5%.Silná restriktivní opatření a omezení v cestování vedou k silnému propadu podnikatelské aktivity v celosvětovém měřítku. Mnoho dodavatelských řetězců a vazeb bylo přerušeno, míra zadlužení se rapidně zvýšila a celková nerovnováho v příjmech se dále prohloubila. To vše vede k poklesu celkové důvěry . Negativní ekonomické dopady jsou zjevné v mnoha oblastech. oživení bude přitom s největší pravděpodobností jen velmi pomalé a krize bude mít celkově dlouhodobé účinky a dopady.Podle analytiků je sice v současnosti patrné určité velice rychlé oživení ve tvaru V, ale s postupem času bude stále obtížnější jej udržet.Analytici OECD zveřejnili dva základní scénáře možného vývoje.První počítá s další vlnou koronavirové pandemie a v jeho rámci se odhaduje letošní propad globálního HDP o 7,6%. Ekonomiky budou zůstávat výrazněji pod předkrizovými hodnotami až do konce roku 2021 Druhá verze počítá s tím, že k další vlně Covid-19 už nedojde. I v této verzi by globální zpomalení mělo být letos velmi výrazné a na úrovni cca 6%, ale oživení by mělo být o něco málo rychlejší.Pro USA analytici odhadují letošní pokles HDP o 7,3% bez další vlny nákazy a o 8,5% s jejím opakováním.Pro další země skupiny G7 jsou odhady OECD následující: