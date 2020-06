Virus rozštípal světovou ekonomiku na třísky a prohloubil nerovnost

Pandemie koronaviru rozštípala světovou ekonomiku na třísky. Její dopad na firmy a nejzranitelnější skupiny obyvatel bude vyžadovat mimořádnou vládní akci, varovala OECD.

OECD ve svém čtvrtletním výhledu předpověděla na letošek světový propad ekonomiky o 6 %, tj. o více, než s čím přišla Světová banka počátkem tohoto týdne. A to na základě scénáře, ve kterém je již virus na ústupu. Příchod druhé vlny, který je podle OECD stejně pravděpodobným scénářem, by mohl vyvolat pokles o 7,6 %.

Vzhledem k již jasnému dopadu omezení a karantény souvisejících s virem není tento výhled nijak překvapivý. OECD však také zdůraznila prohlubující se problémy způsobené virem, včetně velkých ekonomických rozdílů napříč zeměmi, které závisí na závažnosti infekcí, zdravotních systémech a fiskální schopnosti vlád reagovat. Na povrch vyplouvají další obchodní restrikce a karanténa zvýšila nerovnosti mezi pracovníky, kdy v první linii jsou ti nejmladší a nejméně kvalifikovaní.

Vzhledem k tomu, že některá odvětví čelí dlouhodobým škodám (letecké společnosti již oznámily propuštění tisíců pracovníků), OECD také varovala, že je pravděpodobné navýšení počtu bankrotů a přetrvávající období nezaměstnanosti. Vlády musí přizpůsobit podporu, aby v tomto přechodu pomohly a poskytly ochranu.

"Do konce roku 2021 převýší ztráty v příjmech ztráty jakékoli předchozí recese za posledních 100 let mimo válečnou dobu, což má strašné a dlouhodobé následky," uvedl hlavní ekonom OECD Laurence Boone. "Pandemie urychlila posun od" velké integrace" k "velké fragmentaci".“

Vyvažování politiky

Podle výhledu OECD se ekonomika USA letos podle scénáře s jednou vlnou zmenší o více než 7 %, zatímco v eurozóně dojde k 9% zásahu. Itálie, Francie a Velká Británie se sníží o více než 11 %.

Je to bezprecedentní výzva pro vlády, které již vynaložily miliardy na udržení firem nad vodou a pracovníků v zaměstnání, dokud se jejich ekonomiky znovu neotevřou. OECD uvedla, že političtí činitelé budou muset vyvažovat mezi pokračováním v poskytování mimořádných a nákladných bezpečnostních sítí a neuvíznutím v pasti na dlouhou dobu.

"Nikdy jsme neviděli takovou nejistotu," řekl Boone. "To je v této krizi nejobtížnější – vše se musí každý týden aktualizovat, protože se situace může dramaticky změnit."

Podle doporučení ze zprávy OECD by měly vlády věnovat zvláštní pozornost těm nejzranitelnějším. Mladí a lidé s nízkými příjmy tvoří větší část pracovní síly v odvětvích, která jsou nejvíce vystavena ztrátám pracovních míst a zdravotním rizikům, zatímco vysoce kvalifikovaní pracovníci byli spíše schopni pracovat doma. "Karanténa také všude prohloubila nerovnost mezi pracovníky," dodal Boone.

Tvůrci politik by měli být opatrní, aby podporu nestáhli příliš rychle, a to i při mimořádně vysokých úrovních veřejného dluhu a již tak dramatickém nárůstu bilancí centrálních bank, uvedla OECD. V tom horším scénáři s druhou vlnou by kvůli omezenému prostoru pro měnovou politiku dopadlo poskytnutí dalších stimulů na fiskální úřady.

"Je opravdu důležité, abychom neopakovali chybu finanční krize a abychom podporovali tento přechod, dokud se růst a zaměstnanost znovu neobnoví," zakončil Boone.

Zdroj: Bloomberg