Goldmani, Bank of America i Barclays věří, že růstová rallye může pokračovat

Analytici předních světových Goldman Sachs, Bank of America a Barclays věří, že růstová rallye globálních akciových trhů tažená především cyklickými a hodnotovými tituly může ještě nějakou dobu pokračovat.Cyklickými jsou označovány tituly firem úzce spjatých s cyklickým vývojem ekonomiky . Při zlepšování ekonomické situace takové tituly rostou a naopak. Hodnotové tituly jsou pak ty považované za dlouhodobě podhodnocované s očekávaným prostorem pro růst.Velké množství účastníků trhu nyní věří v oživování ekonomiky napříč celým světem v souvislosti s jejich restartem a snahou po návratu do předkoronavirových úrovní. Tato skupina nachází oporu především ve stále větším rozvolňování přijatých restriktivních opatření a v podpoře vlád a centrálních bank celému systému.Podle analytiků Goldman Sachs vstoupily trhy v posledních týdnech do "druhé růstové fáze" spojované právě se zmíněným příklonem k cyklickým a hodnotovým sektorům a titulům. Podle historických zkušeností příklon ke zmíněným sektorům bude ještě nějaký čas pokračovat. V případě Evropy podobné rotace trvaly v průměru 4 měsíce a generovaly zhodnocení o cca 15%. To by naznačovalo, že se nyní trhy nachází zhruba v 80% celé rotace. Podle Goldmanů není pravděpodobné dlouhodobější trvání příklonu ke zmíněným sektorům, pokud nedojde k patřičnému posunu dalšího ekonomického růstu, dluhopisových výnosů a inflačních očekávání.Za "cyklické" jsou obvykle považovány sektory jako technologie, doprava energie a materiály, herní a obecně napojené na spotřebitelské výdaje.Za "defenzivní" jsou pak označovány sektory málo závislé na ekonomickém cyklu. Tzn. například zdravotní péče, veřejné služby a spotřební zboží.Cyklické sektory favorizují také analytici Barclays. Podle jejich analýz založených na případech z minulosti mají cyklické sektory po dosažení minim tendenci silně růst v následujícím roce. Podle analytiků hodnotové akcie se v poslední době stále ještě pouze hledají. Pokud bude pokračovat oživování ekonomik a bude se zlepšovat obecná důvěra , mohl by přijít čas také pro hodnotové tituly.