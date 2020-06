Olomoucká divadla hrají do konce června pod širým nebem

Divadelní červen open-air nabízí více než dvě desítky představení, na programu jsou komedie, pohádky i koncerty. Společnou iniciativu tří divadel podpořilo i statutární město Olomouc.

„Kdo miluje divadlo stejne jako já, musí mít velkou radost. Hraní v divadlech je při naplnení všech nařízení nákladove neúnosné. Veřím, že tato iniciativa, která je ojedinelá v celé republice, příznive zarezonuje. Konečne se zas bude v Olomouci hrát. A to je skvelá zpráva,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Akci Divadelní červen open-air vnímají olomoucké soubory jako určitou přípravu na novou sezonu, která snad již proběhne ve standardním režimu bez omezení. „Jsem rád, že po dlouhé době můžeme našim divákům oznámit, že mohou za námi dorazit na představení. Moravské divadlo by na domovské scéně nyní nemohlo hrát velké opery, balety ani činohry, aniž by prohlubovalo svoji ztrátu. Doufám, že tento projekt bude zároveň prvním krůčkem k co nejtěsnější spolupráci napříč olomouckou kulturní scénou,“ zdůraznil ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Láska za koronu

Navzdory názvu celé akce odstartoval program už poslední květnový víkend, během kterého Divadlo Tramtarie představilo novinku v repertoáru, autorskou komedii Láska za koronu v režii uměleckého šéfa Vladislava Kracíka.

„Byla napsána a nazkoušena v rekordně krátkém čase s humorem a nadsázkou. Reflektuje mnohdy nelehké dění posledních týdnů a měsíců a směsicí několika komických příběhů dodává divákům nadhled a společnou naději, že všechno zlé je vždy nakonec pro něco dobré,“ přiblížila ředitelka divadla Petra Němečková.

V podání Tramtarie nebude chybět Kabaret nahatý Shakespeare, letní komedie Po stopách něžného muže, pohádka O pračlovíčkovi nebo crazy komedie Poslední noc s Claudií.

Hity a evergreeny

Moravské divadlo evergreeny činoherního repertoáru – komedie Když se zhasne a Královny. Oba tituly patří ke spolehlivým diváckým hitům, první z nich již překročil sto repríz, druhý se k tomuto číslu rychle přibližuje.

„Po takové pauze se všichni nesmírně těšíme, že se vrátí diváci do hlediště a my zpátky na jeviště. Nezbývá než přát si, aby nám přálo počasí,“ uvedla dramaturgyně olomoucké činohry Michaela Doleželová, která společně s Romanem Venclem obě komedie napsala a režírovala.

Součástí programu jsou rovněž koncerty souboru opery a operety Moravského divadla. „Na jevišti se setkají zpěváci se členy orchestru, vedle árií z populárních oper a operet zazní ukázky z děl klasické hudby v komorním nástrojovém obsazení,“ popsal umělecký šéf souboru Miloslav Oswald.

Na cucky a symfonicky

Divadlo na cucky uvádí v amfiteátru Korunní pevnůstky tanečně-divadelní sólový projekt choreografky, performerky a zpěvačky Cécile Da Costy s názvem Roselyne. Nabídne rovněž detektivní pátrání po hrdinech českých dějin s názvem Opletal nebo inscenaci Jsem do tebe, v níž scenáristka a režisérka Silvia Vollmannová vypráví o důvěrně známých situacích ze života zamilovaných.

„Část svého programu uvádíme v červnu na své domácí scéně. Open air uvedeme tituly, které jsou adaptovatelné pro tyto specifické podmínky,“ řekl ředitel divadla Jan Žůrek.

Vedle divadelních souborů se v programu coby hosté představí i Moravská filharmonie koncertem, který se uskuteční 25. června. „S potěšením obohatíme červnový divadelní maratón koncertem klasické hudby, neboť i my v postupných krocích obnovujeme činnost,“ dodal ředitel filharmonie Jonáš Harman.

V amfiteátru se hraje za každého počasí. Představení se nikdy neruší předem, a to ani v případě negativní předpovědi. O zrušení produkce se rozhoduje až v době plánovaného začátku představení. Během představení není dovoleno používat deštníky, protože omezují viditelnost ostatním divákům. Proto je dobré mít s sebou pro jistotu nepromokavou bundu nebo pláštěnku.

Kompletní program: https://divadelni.olomouc.eu