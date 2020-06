Akciový trh to od počátku odhadoval dobře?

Jakého tvaru bude oživení? Investor Ed Yardeni na svém populárním blogu tvrdí, že argumenty nalezneme pro všechna „písmena“, tedy V, U, W, L, Z a další. V minulosti byla podle investora většina oživení tvaru V, ale zkušenosti z Velké deprese by naznačovaly spíše na L či W. Po recesi roku 2008 zase nastalo oživení, které bylo popisováno jako U. Podle CNBC nyní řada ekonomů kvůli vývoji na trhu práce mění pohled na pravděpodobnost oživení ve tvaru V. Ale ne všichni.



Yardeni uvádí, že některá poslední data naznačují oživení tvaru V, ale celkově se on sám domnívá, že pravděpodobnější je oživení „Nike“, tedy oživení pomalé s růstem dosahujícím jen jednotky procent. „Nečekám, že se HDP dostane zpět na úrovně ze čtvrtého čtvrtletí roku 2019 dříve než na konci roku 2022,“ míní investor. Poukazuje na to, že podle jeho vlastního indexu ekonomických indikátorů trvalo ekonomice během posledních šesti cyklů v průměru 33 měsíců, než se dostala na předchozí maxima ekonomické aktivity. A to s rozpětím 19 – 68 měsíců. Yardeni se tedy drží tohoto průměru kombinovaného s „Nike“ scénářem, který v sobě odráží i možnost druhé vlny epidemie, která ovšem nebude tak vážná jako ta první.



Investor poukazuje i na to, že toto je první recese , která se dotkla také sektoru služeb. Ten dokonce do recese spadl jako první, zatímco dříve táhl ekonomiku dolů výrobní sektor a stavebnictví . I nyní je podle Yardeniho pravděpodobné, že tyto sektory projdou rychlým oživením tak, jako k tomu docházelo dříve. Ale u služeb, jako je maloobchod, restaurace, hotely či rekreace tomu tak spíše nebude. Po měsíce například nebude pravděpodobně možné navštěvovat koncerty či sportovní události, restaurace zase budou muset upravit svůj provoz tak, že do nich bude přicházet méně zákazníků.Lidé budou také zřejmě méně cestovat a utrpí rovněž stavebnictví v oblasti kanceláří, hotelů a obchodů, a to zejména v případě, že „virus bude aktivní po delší dobu“. V útlumu asi zůstane i poptávka po letadlech, protože letecké společnosti se zpět k normálu nevrátí „minimálně dva nebo tři roky“. V letošním roce naopak prudkým oživením projde výroba automobilů , i když v letech následujících podle Yardeniho přejde do scénáře „ Nike “.

Tvarem oživení se zabývá i CNBC, která hovoří o povzbudivých číslech z amerického trhu práce. Ta podle ní přiživila naděje, že propad je u konce a nebyl tak špatný, jak se doposud zdálo. Jan Hatzius z Goldman Sachs k číslům uvedl, že ukazují na obrat a další zlepšení by mělo nastat příští měsíc.



Mitchell Goldberg z ClientFirst Strategy hovoří o tom, že „akciový trh to odhadoval od počátku správně, když nejdříve prošel prudkým propadem a pak rekordním exitem“. Scott Clemons ze společnosti Brown Brothers Harriman zase tvrdí, že „akciový trh vždy hledí dopředu, investoři odhadují, co bude za 12, 18 měsíců“. Dosavadní rally podle investora odráží očekávání obratu a oživení ekonomické aktivity, i když to nemusí být na předchozí úrovně. A tento obrat „přichází rychleji, než kdokoliv předpokládal“. Trhu práce se na Twitteru věnuje rovněž ekonom Justin Wolfers, který ukazuje i následující graf s vývojem celkové zaměstnanosti . Wolfers míní, že hovořit na základě tohoto obrázku o oživení ve tvaru V „vyžaduje odvahu“:Zdroj: CNBC, blog Eda Yardeniho