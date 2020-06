Inflace se vrací pod trojku

Pokles inflace byl v květnu sice pomalejší, ale na jejím trendu postupného snižování se fakticky nic nemění. Meziroční inflace se tak z předchozích 3,2 % dostala v květnu na 2,9 %. V rychlejším ústupu jí zabránily jen vyšší spotřební daně u cigaret a alkoholu, když po vyprázdnění skladů začalo na pulty obchodů proudit zboží s vyššími daněmi a tedy i cenami.



Oproti dubnu se tak spotřebitelské ceny zvýšily o 0,4 %, z čehož právě tři desetiny procentního bodu "zajistily" vyšší daně na alkohol a tabák.





Jinak asi nepřekvapí, že za celkovou meziroční inflací stojí opět především potraviny, které jsou nyní dražší o více než šest procent. Jsou letos dokonce významnějším inflačním faktorem než bydlení , které ovšem rovněž dál svižně zdražuje. Je to vidět především na cenách elektrické energie , za kterou stále připlácíme v průměru osm procent nebo nájemné , které je vyšší o necelá čtyři procenta.Poté, co se do cen přelijí všechny letošní změny spotřebních daní , by se inflace měla dál snižovat až na cílová dvě procenta. Inflace sice aktuálně překonává prognózu ČNB , nicméně na rozhodování centrální banky nebude mít asi tento fakt s ohledem na celkový trend významný dopad. ČNB už letos svou základní sazbu snížila o dva procentní body a uvolnila i podmínky pro poskytování úvěrů nebo nastavila nové nástroje pro podporu likvidity. Z tohoto pohledu by mohla své úkoly považovat za splněné.