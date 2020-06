Rozbřesk: Je německý záchranný balík skutečně chytrý? Dolar je nervózní z Fedu

Německo v evropských tabulkách srovnávajících výši pomoci jednoznačně vyčnívá. Celkový objem oznámené pomoci blíží 50 % HDP. Většina doposud oznámených opatření však byla šita na míru první fázi krize, kde jde o to zabránit v “zamrzlé ekonomice” vlně insolvencí a propouštění. I proto se jednalo zejména o garantované půjčky a odklady splátek daní, a co se týká přímé finanční pomoci, mířila do ekonomiky zatím zejména skrze kurzerbeit - odrazující od okamžitého propouštění, které jsme viděli například v USA.

Co však udělat v druhé fázi krize, kdy v rozmrzajících ekonomikách půjde o to “chytře” stimulovat poptávku tak, aby návrat k normálu byl co nejplynulejší? Německá vlády v uplynulém týdnu představila dva balíky, které s tím mají pomoci. Objem okolo 130 miliard eur (3,8 % HDP) sice není tak impresivní jako programy pro první fázi krize (zejména zaručené úvěry), jedná se ale stále o výrazný stimul, který víceméně odpovídal očekávání trhu. Otazníky však visí nad strukturou stimulačního balíku. Je připraven tak, aby podpořil nákupy Němců v druhé polovině roku 2020. Jedná se však o dočasnou poměrně jednoduchou stimulaci, která rychle vyprchá a těžko ji tedy nazvat “chytrou”.

Mezi představenými opatřeními vyčnívá záměr dočasně snížit DPH z 19 na 16 % (a ze 7 na 5 %) od 1.července do konce roku 2020. Je otázkou, do jaké míry se skutečně projeví dočasně snížená DPH v cenách. Pro spotřebitele to ale i tak může být dobrý důvod, proč urychlit nákupy některých statků dlouhodobější spotřeby - pračky, ledničky, televize apod... Problém je, že lepší výkon v druhé polovině roku 2020 bude asi automaticky znamenat horší výsledky na začátku roku 2021. Dočasné budou i efekty řady dalších opatření, jako jsou například jednorázové příspěvky na děti nebo slevy na energiích.

Je tak otázkou, zda německá cesta stimulace poptávky bude skutečně “chytrá”. Na jednu stranu je správné, že pomoc přichází v dostatečném objemu a rychle - opatření podpoří spotřebu již v druhé polovině roku, což může mít na spotřebitelské a podnikatelské nálady pozitivní dopad. Na druhou stranu velká část prostředků jde na dočasnou stimulaci spotřeby, zatímco investice (s pozitivnějšími dlouhodobějšími přesahy) jako by zůstaly stát na vedlejší koleji.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Horší nálada na globálních trzích a nově schválený rozpočet se schodkem 500 miliard korun korunu dostaly dočasně pod tlak, na konci seance se však zklidnila a vrátila se zpět do blízkosti 26,50 EUR/CZK. Rozšířit zisky v nejbližších dnech však může být složité. A nic na tom nemění ani dnešní vývoj české inflace, která byla v 9:00 oznámena za květen na úrovni 0,4 % meziměsíčně a 2,9 % meziročně (v obou případech o 0,3 % nad odhadem trhu).



Zahraniční forex

Eurodolar se v předvečer zasedání Fedu posouvá severním směrem, když dolar se dost možná obává holubičích výstupů z jednání amerických centrálních bankéřů.

Ačkoliv by Fed tentokrát svoji politiku neměl měnit, tak zasedání může být důležité hned ze

dvou důvodů. Za prvé, Fed zveřejní svoji novou prognózu (první od prosince 2019). A za druhé, je možné, že se šéf Fedu Powell vyjádří k dalšímu vývoji bilance centrální banky. Ta raketově roste, a to navíc bez jasných (kvantitativních) pravidel. Mluvíme-li pak konkrétně o rizicích pro eurodolarový trh plynoucích ze zasedání Fedu, tak mezi ně určitě patří právě nová prognóza. Ta se může se jevit velmi pesimisticky a může ukázat na přání držet oficiální úrokové sazby na nule několik let.





Ropa

Ropa Brent v průběhu včerejšího obchodování vystoupala nejvýše za poslední tři měsíce, překvapivý růst zásob ve Spojených státech však její cenu srazil zpět k 40 USD/barel. Dle Amerického petrolejářského institutu vzrostly zásoby surové ropy o 8,4 mil. barelů a nad očekávání silně přidaly také zásoby středních destilátů, což podtrhlo medvědí vyznění reportu. Dnes odpoledne přijdou na řadu oficiální čísla k zásobám od americké EIA.

Právě EIA včera představila svůj aktualizovaný výhled na ropný trh a nejzajímavější číslo se týkalo americké produkce ropy. Ta dle agentury propadla jen v květnu meziměsíčně o 1,02 mil. barelů denně, přičemž na konci tohoto roku by měla celková produkce čítat 10,7 mil. barelů denně (vs. 12,8 mil. barelů denně v prosinci 2019). EIA tak dále prohlubuje svůj negativní pohled na domácí produkci, a to navzdory tomu, že někteří producenti břidlicové ropy již v reakci na rostoucí ceny ropy odstupují od drastických plánu na redukci těžby.