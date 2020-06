Požáry v Kraji Vysočina v roce 2019

V roce 2019 vzniklo na území Kraje Vysočina 965 požárů, do tohoto počtu jsou zahrnuty i požáry bez účasti jednotek požární ochrany. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o necelá tři procenta. Za posledních dvacet tři let je to druhý nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce.

Za celé sledované období došlo na Vysočině k 17 759 požárům. V porovnání s ostatními kraji je Vysočina mírně nad celostátním průměrem v počtu požárů na 1 000 obyvatel.





Přímá škoda způsobená při požárech v roce 2019 dosáhla hodnoty 112 mil. Kč a proti předchozímu roku byla o jednu pětinu menší. Od roku 1997 je to pátá největší škoda. Za celé třiadvacetileté období dosáhly škody částky téměř dvě miliardy Kč. Hodnota uchráněného majetku při požárech v roce 2019 představovala v Kraji Vysočina 846 mil. Kč. Proti roku 2018 je o 9 % vyšší a téměř osminásobně převyšuje vzniklou škodu. V průběhu sledovaného období byl uchráněn majetek za 14,6 miliard Kč.





Nejzávažnějším důsledkem požárů je úmrtí a zranění osob. V roce 2019 zemřelo v Kraji Vysočina při požárech 5 osob a 44 bylo zraněno. Od roku 1997 zemřelo celkem 147 osob a bylo evidováno 1 319 zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2004, kdy zemřelo při požárech 12 lidí.





Nejvíce požárů v průběhu roku 2019 vzniklo v okrese Jihlava (264) a nejméně v okrese Třebíč (154). Nejvyšší přímá škoda je evidována v okrese Havlíčkův Brod (23,3 mil. Kč), nejnižší v okrese Žďár nad Sázavou (15,3 mil. Kč). V okresech Havlíčkův Brod a Třebíč si požáry vyžádaly dvě oběti, v okrese Jihlava byla evidována jedna oběť. Ve zbývajících okresech Vysočiny v loňském roce při požárech nikdo nezahynul.



