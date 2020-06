Ekonomika začíná dohánět prosluněný akciový trh, věří známý býk Yardeni

Květnová data z amerického trhu práce jsou prvním silným projevem toho, že se hospodářství začíná vracet do formy. Podle Eda Yardeniho, který dlouhodobě věří americkým akciím, je to pro Wall Street výborná zpráva. Rozluka trhu a reálné ekonomiky, na kterou v posledních týdnech poukazovali akcioví skeptici, má ztrácet na dramatičnosti.

"Akciový trh již řadu týdnů připomínal prosluněnou louku. Investoři věřili, že se ekonomika dostane z nejhoršího a s ní i zisky firem. A je potřeba říci, že zatím se tento optimistický výhled poměrně přesně naplňuje," uvedl Ed Yardeni ve vysílání CNBC. "Ekonomika spíše dohání akciový trh, než že by trh pokračoval vyloženě vlastní cestou."

Yardeni, který strávil dlouhá léta v pozici stratéga ve službách firem jako Prudential nebo Deutsche Bank, považuje při hodnocení vývoje na trhu práce za podstatné bezprecedentní kroky americké vlády na záchranu ekonomiky. Ta se snaží dotovat pracovní místa, aby zaměstnavatelé (tolik) nepropouštěli.

"Čekám oživení ekonomiky ve tvaru 'V'. Ve druhém čtvrtletí může HDP spadnout o 40-50 %, o to větší šance je ale pak na minimálně 20% růst ve třetím kvartálu," nabídl Yardeni stručný výhled vývoje americké ekonomiky.

Podle něj to bude stačit na to, aby akciový index S&P 500 během několika měsíců posunul historická maxima, a dokonce ještě letos překonal Yardeniho původní cílovou úroveň indexu 3 500 bodů.







"Trh má za sebou prudkou medvědí fázi. Ta ale trvala jen něco přes měsíc (do 23. března). Od té doby akcie prudce posilují ve světle (nekonečného) čtvrtého kola kvantitativního uvolňování (slovní hříčka QE4-ever se překládá složitě – pozn. red.). Investoři by nyní měli plout na růstové vlně, již třetí měsíc sledujeme přesun peněz z dluhopisového trhu do akcií," doporučuje Ed Yardeni, mezi jehož favority aktuálně patří sektory technologií, zdravotní péče a financí.