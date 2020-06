Přesun webináře: Jak je využít ETF ve svém portfoliu. Budeme se těšit v srpnu

Burzovně obchodované fondy neboli ETF lze využít k diverzifikaci portfolia. Na to, jak je vybírat a zařazovat do portfolia, se podíváme v novém termínu předběžně 5. srpna 2020 na webináři pod vedením kolegy Ondřeje Tollingera z oddělení péče o zákazníky Patria Finance. Diskutovat budeme i možnostech, jak do těchto zajímavých investičních nástrojů investovat pravidelně: buď přímo přes Patrii, nebo pomocí nově spuštěné platformy pro automatické investování indigo.

Původní termín již plně připraveného webináře dnes ve středu 10. června od 16:30 s omluvou překládáme z důvodu zdravotní indispozice a všem zájemcům velice děkujeme za pochopení a akceptování nového termínu, který opakovaně připomeneme a spřesníme hodinu. Webinář je pro všechny a zdarma. Registrace zůstává pod tímto odkazem.

Ondřej Tollinger