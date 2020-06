Informace k cestování - Česká republika a Malta (9.6.2020)

05.06.2020 / 16:45 | Aktualizováno: 09.06.2020 / 18:00



S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).

Do 14. června 2020 doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech.

Cestování na Maltu– otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Aktuálně ještě není cestování na Maltu otevřeno. Letiště na Maltě plánuje zahájení letů od 1.7.2020.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Dosud není určeno.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Dosud není určeno. Předpokládáme, že po otevření Malty turistice budou podmínky stejné jako v členských státech EU.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako v jiných členských státech EU.

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 2 metry a více, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách. Dbát pokynů místních úřadů.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nadále doporučuje cestovat z ČR do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD -> informace MZV ČR k cestám do zahraničí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Cestování podle semaforu https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_06_01_cestovani_podle_tzv_semaforu.html

Doporučení cestovat jen v nezbytných případech se vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření aplikovaných v současnosti většinou zemí, jakož i výrazných komplikací v dopravě týká až do odvolání rizikových zemí (označených červeně) a ostatních zemí světa.

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země.

Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, na jehož základě s účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény.

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz.

Do 14. června 2020 včetně platí ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 26.5.2020.





S účinností od půlnoci 27. 4.2020 Vláda České republiky Usnesením č. 443 ze dne 23. 4.2020 upravila podmínky pro vstup/tranzit na/přes území České republiky. Občané ČR mají možnost vyhnout se při návratu karanténě, prokáží-li bezinfekčnost předložením platného, maximálně 4 dny starého negativního PCR testu na COVID-19. Formulář -> Vzor lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 (DOCX, 21 KB)

Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady.

Formulář na lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 v anglicko-české verzi: Formulář test Covid-19 (DOCX, 19 KB)

Podrobnosti ke vstupu/tranzitu na/přes území ČR najdete na stránce Ministerstva vnitra ČR .

Souhrnný přehled protiepidemických opatření platných v ČR najdete na stránce Vlády České republiky -> Vláda ČR – důležité informace o epidemii koronaviru

Příloha: Usnesení Vlády ČR č. 443/23.4.2020 (PDF, 141 KB)

2. VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

Maltské letiště je stále nefunkční, zahájení provozu je plánováno od 1. července pro vybrané země - viz níže.

Aktuálně stále platí povinná karanténa po vstupu na území.

Osoby vstupující na Maltu musí podstoupit povinnou 14ti denní karanténu, která začíná okamžitě po příjezdu. Pokuta za porušení této povinnosti je 3 000 Euro. Podobné pravidlo platí pro osoby žijící ve stejné domácnosti. V případě rozvinutí symptomů Covid 19 během 14 dnů po příjezdu na Maltu je stanoven další pobyt v karanténě a kontaktování helpline 111 (or +35621324086). Naopak je stanoveno nenavštěvovat soukromé kliniky, ambulance či zdravotní zařízení.



Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx

Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt?.?

3. DOPRAVA

Maltské mezinárodní letiště Luqa aktuálně zůstává operativní pouze pro nákladní lety, humanitární pomoc a repatriaci.

Od 1. července by mělo dojít k otevření maltského mezinárodního letiště pro 19 destinací. Lety mají být obnoveny s následujícími destinacemi – Sardínie (IT), Island, Slovensko, Sicílie (IT), Kypr, Litva, Izrael, Lotyšsko, Norsko, Švýcarsko, Estonsko, Dánsko, Maďarsko, Rakousko, Lucembursko, Německo, Česká republika, Finsko, Irsko. Zrušení omezení se týká pouze přímých letů a cestující musí zajistit, že byli v uvedené zemi v uplynulých 4 týdnech. Na základě dotazu bylo upřesněno, že turisté ze stanovených 19 destinací nebudou mít povinnou karanténu ani testování. Pro ostatní destinace je zatím karanténa stanovena.

Mezinárodní letiště Luqa na Maltě připravuje po znovu otevření zavedení bezpečnostních opatření, jako je dodržení vzdálenosti, hygienická opatření a kontrola teploty.

FAQs k cestování zveřejněné mezinárodním letištěm Malta viz. https://www.maltairport.com/notifications/travel-advice-coronavirus-faqs/.

4. OPATŘENÍ PLATNÁ NA ÚZEMÍ MALTY

Po otevření cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Malta zatím nezveřejnila pravidla pro turisty, kteří by se během pobytu mohli setkat s nákazou. Pravděpodobně bude vyzván k domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Situace: Premiér Abela oznámil na TK 1. června nová uvolnění opatření na Maltě. Od 5. června dojde na Maltě ke znovu otevření barů, posiloven, dětských center. Náboženské obřady by měly být obnoveny od poloviny června. Očekává se návrat všech zaměstnanců do práce. Roušky jsou i nadále povinné v uzavřených prostorech (obchody, veřejná doprava, úřady apod.). Nadále nejsou povolena veřejná shromáždění (avšak došlo k odvolání limitu max 6 osob). Zatím není povolen kontaktní sport. Letiště se znovuotevře pro 19 destinací od 1. července.

Maltská vláda oznámila uzavření vzdělávacích institucí do konce června, přičemž určila pravidla pro postup studentů do dalších ročníků dle aktuálního stupně. Maturitní zkoušky (Secondary Education Certificate) budou nahrazeny hodnotící metodou MATSEC (Matriculation and Secondary Education Certificate Examinations Board), který na základě dosavadního hodnocení studentů včetně uskutečněných písemných zkoušek vydá úspěšným studentům certifikát umožňující postup do škol vyššího stupně. Studentům je i nadále otevřena možnost uskutečnit zkoušku v zářijovém termínu. Pro vysoké školy budou upřesněna další opatření. Nadále pokračuje online výuka a studenti jsou vybízeni k pokračování tímto druhem studia.

K rušení restriktivních opatření bude Malta přistupovat organizovaně, tj. bez odkladu avšak zároveň bez uspěchání. Od 22. května je povoleno setkání osob do počtu 6, kinematografická představení open-air, individuální nekontaktní sport jako tenis či potápění, sportovní tréninky do 6 osob, otevření restaurací se stoly pro max. 6 osob.

Podrobně k opatřením na Maltě v anglickém jazyce na https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx



Stručný přehled sanitárně zdravotních opatření na Maltě: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich_1.html

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Statistika vývoje viz. https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspx

Úřad vlády a opatření: https://covid19malta.info