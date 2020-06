Macy´s: Výsledky u znovuotevřených obchodů překonávají odhady

Podle vyjádření vedení US retailového prodejce Macy´s předběžné finanční výsledky naznačují, že návrat zákazníků do znovuotevíraných obchodů probíhá výrazně rychleji oproti původním odhadům.Vedení odhaduje, že při uzavření obchodů v podstatě po celé první fiskální čtvrtletí firma vykáže pokles tržeb o 45% na 3,02 mld. USD . Výsledkem hospodaření bude ztráta na úrovni 652 mil. USD = 2,1 USD na akcii oproti loňskému zisku ve výši 44 centů na akcii.Podle vedení bylo opětovně v provozu k 1. červnu cca 450 obchodů. Firma získala nové finanční zdroje ve výši 4,5 mld. USD , což by mělo firmě umožnit celkem pohodlně přečkat negativní projevy koronavirové krize. firmy reagují v pre -marketu na zprávy růstem o cca 12%.