Modrá pyramida odstartovala červen s Hypoúvěrem s nižší sazbou

Od 1. června 2020 Modrá pyramida významně snižuje úrokové sazby svého Hypoúvěru. Nově lze Hypoúvěr ve všech nabízených fixacích získat za výhodnou sazbu 2,29 % ročně a v případě, že výše úvěru přesahuje 80 % hodnoty zastavené nemovitosti, pak za sazbu 2,69 % ročně.

Vzhledem k výraznému poklesu nabízených sazeb a k připravovaným legislativním úpravám ohledně zdanění nabytí nemovitosti a odpočtu úroků z úvěrů na bydlení je ideální doba na pořízení nového bydlení. S pohotovostním Hypoúvěrem od Modré pyramidy si klienti mohou výhodné financování zajistit ještě předtím, než naleznou svou vysněnou nemovitost.

Modrá pyramida uvedla Hypoúvěr na český trh už v březnu roku 2005, jako první ze stavebních spořitelen. Za uplynulých 10 let poskytla přes 40 000 Hypoúvěrů v objemu 67 mld. Kč a jen za letošních prvních pět měsíců to bylo 5,7 mld. Kč. V průměru si klienti půjčili Hypoúvěr ve výši 2,7 mil. Kč. Podobně jako hypotéka je i Hypoúvěr zajištěn nemovitostí, s dobou splatnosti až 30 let, přičemž si klient může vybrat z mnoha možností délky fixace úrokové sazby.

Zdroj: Modrá pyramida stavební spořitelna a.s.