Antivirus A i B prodloužen do 31. srpna 2020

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč.



„Přestože v současné době dochází k rozvolňování protikoronavirových opatření a hodně lidí se vrací zpátky do práce, stále tu jsou zaměstnavatelé, kteří potřebují, aby je stát podržel. Nadále jsou evidovány nové případy nařízení karantény a s ohledem na aktuální statistiky lze v příštích měsících očekávat další. Hromadné akce se už sice konají, ale omezení počtem max. 500 účastníků pořadatelům situaci i nadále komplikuje. Abychom zamezili propouštění zaměstnanců ve firmách ohrožených těmito faktory, je prodloužení Antiviru A do konce srpna nevyhnutelným krokem,“ řekla ministryně Jana Maláčová.



Přes výrazné zlepšení epidemiologické situace v České republice existují nadále lokální centra nákazy COVID-19 (např. Praha , Karvinsko – důl Darkov) a ČSSZ stále eviduje nové případy nařízení karantény . Prognóza je taková, že nové případy nařízených karantén budou v dalších měsících přibývat.Přes významné uvolnění v oblasti podnikatelských aktivit nadále existují ekonomické činnosti, jejichž výkon je mimořádnými vládními opatřeními do značné míry omezen. V tomto případě se jedná zejména o stále trvající zákaz hromadných akcí nad 500 osob (od 8. června 2020 do odvolání). Tento zákaz fakticky znemožňuje realizaci veletrhů, festivalů a jiných velkých kulturních akcí. V oblasti zajišťování veletrhů, jejich organizace a správy veletržních prostor MPSV odhaduje dotčení zhruba 1 500 zaměstnanců. Pokud jde o velké kulturní akce, zde se mohou setrvávající omezení negativně projevit až u cca 3 000 pracovních míst Příspěvek poskytovaný v režimu A činí 80 % uznatelných výdajů zaměstnavatele, maximálně však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Celkové náklady prodloužení uznatelnosti výdajů režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020 odhaduje MPSV na maximálně 604,8 mil. Kč