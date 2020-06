Částečné obnovení vízové agendy v Izraeli

01.06.2020 / 09:38 | Aktualizováno: 09.06.2020 / 10:51

S účinností od 01.06.2020 je částečně obnovena vízová činnost konzulárního a vízového oddělení ZÚ Tel Aviv. Zároveň jsou obnovena řízení o žádostech podaných před přerušením vízové činnosti 14. března 2020, tedy před nouzovým stavem.



Rozsah obnovení činnosti:



1. Schengenská víza: Je možný příjem těchto typů žádostí:

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

vstup v zájmu ČR

pracovníci mezinárodní dopravy

pracovníci kritické infrastruktury

diplomaté a úředníci mezinárodních organizací

sezónní zaměstnanci

za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky

v naléhavých mimořádných situacích Pokra

za účelem zaměstnání v případě, že se jedná o pracovníky do potravinářské výroby



2. Dlouhodobá víza a pobyty: Je možný příjem těchto typů žádostí:

dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání

žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu klíčový a vědecký personál

žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu manželů a dětí

žádosti o povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny

žádosti o dlouhodobé vízum za účelem rodinným (výhradně manžel a nezletilé děti cizince)

žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

?víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR - přenos vízového štítku

žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené (tzv. Working Holiday) od 15.06.2020



?3. Pokračování v přerušených řízeních

Od 1. června 2020 se na ZÚ Tel Aviv obnovují všechna řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před zahájením nouzového stavu).



4. Stanovení termínu pro podání žádosti

Informace o tom, jak požádat o termín pro podání žádosti naleznete v kapitole "informace pro podání žádosti o vízum" na naší webové stránce. Kapacita je omezena z důvodu epidemiologických opatření a místních podmínek tak, aby se v čekárně ZÚ netvořila fronta.



5. Důležité upozornění

Cizincům - sezónním zaměstnancům, pracovníkům do potravinářské výroby, klíčovým a vědeckým pracovníkům, vysoce kvalifikovaným a kvalifikovaným zaměstnancům, pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách, rodinným příslušníkům občanů třetích zemí s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR, občanům EU za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na území ČR, vědeckým pracovníkům a držitelům dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu bude dle čl. I bodu 1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. května 2020 umožněn vstup na území ČR po předložení potvrzení o absolvování testu na COVID-19. Cizincům nespadajícím do výše uvedených kategorií důrazně doporučujeme, aby potřebu povinnosti prokázat se při vstupu do ČR potvrzením o absolvování testu na COVID-19 konzultovali na webu Ministerstva vnitra ČR (https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx) - bod 2: Vstup na území ČR.

Testem COVID-19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž toto potvrzení nesmí být v době vstupu na územ ČR starší než 4 dny. Cizinci, kteří nejsou občany EU, jsou povinni spolu s lékařským potvrzením o absolvování testu předložit rovněž potvrzení vydané příslušnou laboratoří o tom, že byl test proveden. Potvrzení musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla.

Test si zajišťuje cizinec na vlstní náklady a mus jím disponovat při vstupu na území ČR. V opačném případě bude výše uvedeným cizincům vstup odepřen.

Další informace: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Vzor lékařského potvrzení