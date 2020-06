Americké úrokové sazby si na stávající úrovni pobudou nejméně dva roky (Tématické reporty)

Americká centrální banka ponechá sazby tento týden beze změny. Na stávající nulové úrovni zřejmě zůstanou minimálně další dva roky. To pravděpodobně ukáže i nová prognóza Fedu. Program nákupů aktiv bude dále omezován, ale už podstatně pomalejším tempem, než tomu bylo v posledních týdnech. Diskuze se může stočit i k cílování výnosové křivky. Klíčová bude komunikace dalších kroků.

Na středečním zasedání ponechá Fed úrokové sazby beze změny na stávající úrovni 0,00-0,25 %. Zde zůstanou do té doby, než se trh práce začne vracet k plné zaměstnanosti a inflace stabilizuje poblíž 2% inflačního cíle. To se ale podle našeho názoru v nejbližších dvou letech nestane. Stabilitu úrokových sazeb až do konce roku 2022 zřejmě ukáže i nová prognóza Fedu. To, že by Fed přistoupil ke snížení úrokových sazeb do záporu, nepředpokládáme. Bylo by to nejzazší řešení, proti kterému se ostře vymezuje i sám Fed.

Program nákupů aktiv bude dále omezován, ale již podstatně pomalejším tempem, než tomu bylo doposud. V polovině března Fed realizoval nákupy aktiv v průměru ve výši 70 miliard dolarů denně. Toto tempo posupně klesalo až na současných 4,5 mld. USD denně. Od poloviny března tak Fed již nakoupil vládní dluhopisy v celkovém objemu 1,6 bilionu USD. Ač pomalejším tempem, v jejich nákupech bude pokračovat, což bude udržovat výnosy vládních dluhopisů na nízkých úrovních. To se v situaci, kdy z nich má být financován deficit rozpočtu ve výši 3,5-4 bilionů USD, bude hodit.

Dalším nástrojem, který by Fed mohl použít, je kontrola výnosové křivky. Ta by přicházela v úvahu obzvláště v době, kdy Fed začne řešit, jak ukotvit očekávání budoucího zvyšování sazeb. Tedy v situaci, kdy ekonomika začne opět ožívat. Nabízí se již dříve diskutovaná možnost zastropování kratšího konce výnosové křivky. K němu Fed podle našeho názoru časem přistoupí. Od obecné diskuze o tomto nástroji ke konkrétním parametrům ale ještě povede dlouhá cesta.