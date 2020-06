Slovensko: Kartel prodejců VW

Nekoupíte u jednoho prodejce svůj vysněný nový vůz, zkusíte to třeba i o 100 kilometrů dál, protože budete věřit v konkurenci a to, že jinde můžete dostat vyšší slevu nebo dodatečnou výbavu a podobně. Podle antimonopolního úřadu Slovenska (PMÚ) to ale v případě vozidel značky Volkswagen nemělo smysl, protože „prodejci se dohodli na výši maximálních slev“, uvádí PMÚ. Za tuto kartelovou dohodu následovala pokuta v přepočtu 180 milionů korun.

Podle antimonopolního slovenského úřadu takovýto kartel trval několik let a takovýto postup patří mezi nejzávažnější porušení hospodářské soutěže. Celkem bylo z daného jednání obviněno 18 podnikatelů, prodejců nových osobních a užitkových vozidel VW. Dva subjekty pokutu nedostaly, třem ji PMÚ snížil. Rozhodnutí je pravomocné, i když soudně ho lze přezkoumat.