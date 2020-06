Katarský ropný ministr: Cenová válka mezi Ruskem a SA byla chybou, kterou si obě strany uvědomily

SAE. Katar v lednu 2019 opustil ropný kartel OPEC. V posledních 3 letech monarchie čelí ekonomické a diplomatické blokádě ze strany svých sousedů Saúdské Arábie, Bahrainu, Egyptu

Katarský ropný ministr Saad al-Kaabi uvedl, že březnová neshoda mezi Saúdskou Arábií a Ruskem a následná cenová válka byla rozhodně chybou. Následný přebytek suroviny na trhu byl hlavním důvodem nepříznivého cenového vývoje, který dále umocnily negativní projevy koronavirové pandemie. Brent i přes růst ceny o 40% v květnu zůstává i tak o 46% níže než na začátku roku.Ministr nyní míní, že o víkendu obnovená dohoda v rámci skupiny OPEC+ naznačuje, že obě strany si tuto chybu uvědomily a vrátily se ke koordinovanému přístupu k věci. Ministr také věří, že postupný restart ekonomik ve světě povede ke kýžené obnově poptávky, jež podpoří stabilizaci ropného trhu. Určitou nejistotou je stále hrozba opakování vlnovitého šíření nákazy . Podle ministra budou nyní všichni na možné opakování celého problému lépe připraveni a negativní projevy by neměly být až tak rozsáhlé. Pokud se další vlny nákazy už neobjeví, mohlo by oživení ropného trhu zabrat cca 6 měsíců až rok. Pokud by došlo k obnovení pandemie, tak bude oživení ropného trhu delší.Z dlouhodobého pohledu katarský ministr nemá žádné vážnější obavy snad jen s ohledem na budoucí vývoj cestovního ruchu