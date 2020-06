Ekonomický kalendář: Německé exporty propadly, Euronext projde revizí indexů

Shrnutí:

Německé exporty se v květnu propadly

Euronext dnes ohlásí změny indexů

Statistiky API by měly ukázat pokles zásob ropy

Evropské indexy dnes otevřely do pozitivního teritoria. DAX vymazal část zisků po zveřejnění statistik německé obchodní bilance za duben, které výrazně zklamaly. Exporty klesly o 24 % (oček. - 15,6 %) a importy klesly o 16,5 % (oček. -15 %). Celková obchodní bilance ukázala přebytek ve výši 3,2 mld. euro. Očekával se však přebytek ve výši 10 mld. euro.

Po zbytek dne nejsou na programu důležitá makrodata první kategorie. Evropské HDP a americké velkoobchodní zásoby jsou revizemi a nedá se očekávat výrazný dopad na trhy. Report ropných zásob API by dle odhadů měl ukázat pokles o 1,4 mil. barelů.

Burzovní skupina Euronext by dnes měla oznámit změnu složení některých evropských indexů. Mezi dotčené indexy by mohly patřit také důležité AEX (NED25) or CAC 40 (FRA40). Akcie, které získají nebo naopak ztratí členství, by mohly zítra zaznamenat zvýšenou volatilitu.

Makrodata:

11:00 - eurozóna, HDP report za Q1 2020 (revize). Previous release: -3.8% YoY

16:00 - USA, velkoobchodní zásoby za duben (final). Previous release: +0.4% MoM

22:40 - API report stavu zásob ropy v USA. Expected: -1.4 mb