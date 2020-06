5 akcií do kterých je aktuálně zajímavé investovat

Při pohledu na stále nekončící pandemii koronaviru, demonstrace proti policejnímu násilí a další události není divu, že letošní léto se bude na akciových trzích nést v duchu pořádné nejistoty. Většina investorů se tak bude chtít zaměřit především na stabilní a solidní společnosti.

Řadíte se mezi dlouhodobé investory, kteří hledají stabilní společnosti za aktuálně rozumnou cenu a velkým potenciálem do budoucna? Níže naleznete 5 společností, do kterých by mohl být tento měsíc zajímavé investovat.

1. U.S. Bancorp (USB)

Americká banka U.S. Bancorp patří obecně mezi jedny z nejefektivnějších a nejziskovějších bank v USA. To lze vysledovat i v porovnání s návratností aktiv a rentabilitou vlastního kapitálu dalších velikánů jako je JPMorgan Chase anebo Wells Fargo. I když pandemie koronaviru uštědřila bankovnímu sektoru jednu z největších ran a investoři se začali obávat případné ztráty zisku z půjček během dlouhodobé recese není na tom U.S. Bancorp až tak špatně.

Během svého působení na trhu totiž potvrdila, že její strategie půjčování a správa celé společnosti je na vysoké úrovni a nic nenapovídá tomu, že by se to mělo změnit. Vzhledem k tomu, že byly akcie této banky na nejnižší hodnotě od roku 2012, určitě spousta z vás neodolá si je do svého portfolia přidat.

2. Cisco Systems (CSCO)

Americká společnost Cisco Systems si na tamějším trhu stále drží pozici lídra mezi provozovateli síťových hardwarů, ale ani jí se pandemie koronaviru nevyhnula obloukem. Akcie této společnosti zaznamenaly pokles, ze kterého se jim podařilo zotavit přibližně na 20 % z 52týdenního maxima. Následně na to během tohoto období zaznamenala i pokles prodeje přibližně o 8 %, který však není u společnosti tohoto typu nějak neobvyklý.

Cisco navíc nevyniká pouze v již zmíněných službách ale i v softwaru WebEx, který se podobá známějšímu konkurentovi Zoomu. Právě během pandemie koronaviru se poptávka po této službě až ztrojnásobila a uživatelé pomocí ní uskutečnili videohovory v celkové délce 25 miliard minut. Cisco však vlastní i bezpečnostní společnost, která jí ročně přináší zisky okolo 3 miliard dolarů. V neposlední řadě pak může být pro investory zajímavá i vyplácená dividenda v hodnotě 3 %, kterou společnost i přes nastalou situaci nehodlá snižovat. Celkově vzato, by mohl být právě ten správný čas uloupnout si kus svého podílu z tohoto technologického giganta.

3. Intercept Pharmaceuticals (ICPT)

Biotechnologická společnost Intercept Pharmaceuticals přináší investorům značný potenciál až v hodnotě 35 miliard dolarů. Vše však záleží na schválení jím vynalezeného léku zvaného Ocaliva, který by jako úplně první dokázal léčit nealkoholickou steatohepatitidu jater, která může vést až k fibróze či rakovině jater. Prozatím však tento lék nebyl schválen federálním úřadem FDA. Lék je tak momentálně využíván k léčbě biliární cholangitidy, čímž se tržby za prodej tohoto léku šplhají ročně až na 300 milionů dolarů.

Schválení léku by však mělo přijít co nevidět, přičemž bude Intercept Pharmaceuticals vlastnit jediný existující lék na tuto nemoc. Vzhledem k tomu Wall Street ohodnotilo případné využití tohoto léku na 20 až 35 miliard amerických dolarů. Pokud však dojde k horšímu scénáři a lék bude využíván pouze malou podskupinou pacientů s touto nemocí stále si tak společnost přijde přibližně na 2 miliardy dolarů. Intercept má však i bez tohoto léku stále co nabídnou do budoucna a jeho přidáním do svého portfolia určitě nic nezkazíte.

4. Okta (OKTA)

Společnost Okta se již delší dobu zabývá vývojem a provozem cloudového systému pro správu identit, který své využití nalezl právě během pandemie koronaviru. Zvýšený prodej tak společnosti přinesl růst tržeb o 46 % a růst o 48 % na výnosech z předplatného. Okta nám tak potvrzuje, že právě tento typ společností dokáže prosperovat i během ekonomické nejistoty. Není tak divu, že během poledních měsíců cena akcií Okty raketově vzrostla. Nemusíte se však obávat, že by i tak nešlo o dlouhodobou investici.

Pokud vezmeme v úvahu, že trh pro správu identit by měl mít už v roce 2025 hodnotu 24 miliard amerických dolarů a fakt, že Okta se řadí na vedoucí pozici mezi konkurencí, je zřejmé, že má tato společnost před sebou zářnou budoucnost.

5. ServiceNow (NOW)

Cloud computing se během posledních let stal trendem mezi velkými i malými podniky, které si chtěly vybudovat pevné místo v digitálním prostředí. Toho využila i společnost ServiceNow, která svým klientům nabízí široké spektrum služeb pro vytvoření kvalitní IT podpory. Momentálně má tak společnost na kontě více než 6 200 klientů, přičemž se k nim řadí i čtyři společnosti zapsané v žebříčku Fortune 500. Navíc více než 900 společností ji každoročně přináší tržby okolo 1 milionu dolarů. Díky zvýšenému zájmu o tyto služby si připsaly akcie ServiceNow za poslední 3 měsíce zhruba 33 %.

Společnost však počítá i s růstem a dalším rozšiřováním svých služeb. Mezi nimi se tak chce zaměřit především na pomoc v oblasti zákaznických služeb, optimalizaci dodavatelských řetězců či lepší koordinaci týmů. ServiceNow tak i v této době potvrzuje svoji stabilitu, kterou si udrží nejspíše i v budoucnu kvůli svým klientům, kteří jsou na ní za jakékoli situace závislý. Navíc je však více než pravděpodobné, že společnost bude zaznamenávat dlouhodobý růst.

Jak ale víte, trh je živý organismus a nic není jisté. Vždy je proto potřeba každou investici a její rizika patřičně promyslet.