Rozbřesk: Bezprecedentní propad výroby i zakázek v průmyslu, korunu ale nechávají čísla zcela chladnou

Včera zveřejněné dubnová čísla z průmyslu docela zřetelně ukázaly, jak to dopadne, když zamrznou dodavatelské řetězce a firmy v největším tuzemském průmyslu se rozhodnou dobrovolně zastavit výrobu. Výsledkem pak je propad produkce, který nemá v naší historii obdoby. Výroba se v tomto měsíci propadla ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o více než třetinu a v automobilovém průmyslu – výkladní skříni a motoru ekonomiky – dokonce o osmdesát procent.

S výjimkou papíren skončil v červených číslech celý průmysl, a jak rovněž naznačily statistiky nových zakázek, s poklesem musí počítat i pro příští měsíce. Díky ukončení odstávek se sice průmysl odrazil už v květnu nejspíše ode dna, avšak k návratu na před-koronavirovou úroveň zůstane i tak ještě hodně daleká cesta. Nové zakázky se totiž v dubnu propadly o 42 % (v automobilovém průmyslu o 78 %) a jak už dříve naznačily některé průzkumy, respektive měkké ukazatele, nedostatkem objednávek trpělo naše největší odvětví i v květnu.



Razantní útlum průmyslu nemohl nezanechat otisk na výsledcích zahraničního obchodu, a tak se ČR dopracovala i k rekordnímu schodku obchodní bilance. Téměř sedmadvacetimiliardový schodek jde jednoznačně na vrub propadu vývozu osobních automobilů, který v tomto měsíci poklesl o 80 %, respektive 70 mld. korun. Útěchou budiž, že nešlo přímo o výpadek poptávky, ale v podstatě delší bezpečnostní odstávku, která ve dvou největších automobilkách už v průběhu měsíce skončila. I proto by už květnová čísla z průmyslu neměla vypadat tak tragicky.

Mnohem zajímavější než skutečný pokles výroby budou tentokrát nové zakázky, které začnou pomalu odkrývat, jak moc se třeba obávat potenciálního poptávkového šoku na zahraničním a i domácím trhu. Spekulovat nad tím už teď asi nemá moc smysl, a tak nezbývá, než si měsíc počkat na květnovou sadu nových dat nebo sledovat indexy nákupních manažerů a výsledky dalších pravidelných průzkumů. Ty navíc napoví, v jaké míře se budou tuzemské firmy zbavovat zaměstnanců nebo škrtat své investiční plány.





TRHY



CZK a dluhopisy



Korunu včera nechala všechna špatná čísla z ekonomika zcela chladnou, a tak se dál pohybovala v úzkém pásmu okolo hranice 26,60 EUR/CZK. Trhy rovněž nijak nezaskočilo ani vládou schválené navýšení deficitu státního rozpočtu pro letošní rok na 500 mld. korun z předchozích 300 mld. a úplně původních čtyřiceti. V podstatě se tím pouze potvrdilo to, co se všeobecně tušilo s ohledem na výpadek příjmové strany státních financí i dalších různých dalších záměrů, které zase ovlivní státní výdaje. Podstatnou informací pro trhy by však mělo být, že s vysokými schodky počítá MF i pro další roky, takže dluhopisová nadílka rozhodně nesměřuje ke svému brzkému konci.



Zahraniční forex



Při absenci významnějších dat byl pohyb na eurodolaru včera minimální. Trh vyčkává na zítřejší zasedání Fedu, kde centrální banka jednak zveřejní novou prognózu (první od prosince) a dost možná se zamyslí na kalibrací růstu své bilance.

Ve střední Evropě dále zvolna zpevňuje forint, který bude dnes ráno monitorovat výsledek květnové inflace. Ta by v meziročním srovnání měla dále mírně poklesnout, což by ovšem maďarskou měnu nemělo nijak zásadně rozhodit.



Ropa



Severomořská ropa Brent v průběhu včerejšího obchodování mírně ztrácela a dnes ráno se tak její cena pohybuje těsně nad 40 USD/barel. Důvodem mírné cenové korekce je oznámení Saúdské Arábie, která neplánuje dále praktikovat dobrovolné produkční škrty v rozsahu jeden milion barelů denně (platné od května). Na druhou stranu, rekordní produkční škrty v rozsahu téměř deseti milionů barelů denně ze strany kartelu OPEC a Ruska zůstávají nadále pilířem ropné politiky aliance a tak aktuálně nemá trh příliš důvodů propadat skepsi.