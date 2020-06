Meziročně v Ústeckém kraji poklesly stavy téměř u všech druhů hospodářských zvířat s výjimkou drůbeže, vč. slepic.

Podle soupisu hospodářských zvířat, který provedl Český statistický úřad k 1. 4. 2020, chovali zemědělci v Ústeckém kraji celkem 41 484 kusů skotu (z toho 17 568 krav), 108 400 prasat (z toho 6 750 prasnic), 489 405 kusů drůbeže (z toho 11 339 slepic) a 12 879 ovcí. Kromě hlavních druhů zvířat chovali ještě 2 107 koz a 2 361 koní.

Meziročně v Ústeckém kraji poklesly stavy většiny hlavních druhů zvířat s výjimkou drůbeže. Ústečtí farmáři chovali k 1. dubnu letošního roku o 1 104 kusů skotu (o 2,6 %) méně než ke stejnému datu v roce 2019. K poklesu došlo u většiny kategorií skotu s výjimkou jalovic od 1 do 2 let. Na nižších stavech skotu se podílely - stavy jalovic nad 2 roky poklesem o 11,9 %, stavy krav se snížily o 2 % a stavy ostatního skotu o 4 %. Pokles stavů prasat mezi roky 2019 a 2020 o 7,5 % byl rovněž ovlivněn většinou kategorií prasat kromě prasniček. Nejvýrazněji poklesly stavy selat (o 13,5 %) a prasnic (o 6 %). Meziroční pokles stavů zaznamenali zemědělci v Ústeckém kraji rovněž u koz (o 11,3 %), u ovcí (o 8,3 %) a u koní (o 2,3 %). Nárůst stavů evidovali ústečtí zemědělci pouze u drůbeže, a to o 31 %.

Z dlouhodobého pohledu jediným chovem z tzv. hlavních druhů hospodářských zvířat, který měl od roku 2001 v Ústeckém kraji kromě let 2009 a 2011 až do roku 2015 rostoucí tendenci, byl chov ovcí. V posledních pěti letech však jeho stavy meziročně stále klesají. Porovnáním stavů zvířat v roce 2001 a 2020 vidíme, že se v kraji zvýšily pouze početní stavy ovcí, koz a koní, z toho stavy ovcí a koní se více než zdvojnásobily, chovy koz vzrostly o 5,3 %. U ostatních zvířat se stavy mezi srovnávanými roky snížily – u skotu o 15,3 %, z toho u krav o 8,3 %, u prasat o více než čtvrtinu (o 28,9 %), z toho u prasnic téměř o polovinu (o 46,8 %). Stavy drůbeže poklesly téměř o tři čtvrtiny (o 73,5 %), chovy slepic zaujímaly k 1. dubnu letošního roku necelá 2 % stavů v roce 2001.

Při mezikrajovém srovnání vidíme, že se většině krajů, s výjimkou Olomouckého a Moravskoslezského, meziročně snížily stavy skotu. Pokles v Ústeckém kraji byl u skotu nejvyšší. Stavy prasat v porovnání s úrovní roku 2019 vzrostly pouze ve čtyřech krajích, z toho nejvíce v Moravskoslezském a Libereckém kraji. Chovy ovcí zaznamenaly snížení stavů rovněž ve většině krajů republiky s výjimkou krajů Královéhradeckého, Moravskoslezského a Vysočiny.

Meziroční nárůst celkových stavů drůbeže byl zaznamenán v šesti krajích, v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší po Plzeňském kraji. Ke zvýšení stavů slepic došlo celkem u osmi krajů, v Ústeckém kraji byl druhý nejnižší po Moravskoslezském kraji.

Z následujícího grafu, který ukazuje početní stavy hlavních druhů zvířat v jednotlivých krajích České republiky, je patrné, že Ústecký kraj měl nejméně početné stavy skotu (vč. krav). Stavy prasat byly šesté nejvyšší, u prasnic a selat se jednalo o čtvrtou nejvyšší pozici. Páté nejnižší jsou v kraji chovy ovcí a drůbeže, počty slepic v Ústeckém kraji obsazují druhou nejnižší příčku mezi kraji. Méně početné chovy koz zaujímaly v mezikrajovém srovnání šestou nejvyšší příčku a chovy koní byly šesté nejnižší v republice.

