Bytová výstavba se v posledních čtvrtletích probudila

Včerejší den přinesl zajímavá pravidelná makrodata jen ve dvou oblastech: o české průmyslové výrobě v dubnu a o výstavbě v Česku taktéž v dubnu. Průmyslové výrobě (propad meziročně o třetinu) se detailně věnoval hned včera v Bleskovce kolega Jirka Polanský, takže zde uveďme pár čísel ohledně výstavby. Počet dokončených bytů v 12měsíčním období květen 2019-duben 2020 (jde o hodně kolísavá čísla, proto je lepší se dívat na úhrn za delší období) činil za celé Česko cca 38 tisíc bytů. Počet dokončených bytů byl pouze kolem 35 tisíc. Jak ukazuje následující graf (a jak radí selský rozum), počet zahájených bytů je slušným prediktorem počtu bytů později dokončených (červená čára). Doba mezi zahájením a dokončením bytu vychází v průměru na zhruba rok, proto je v grafu čára zahájených bytů o tento rok posunutá do budoucnosti, aby byla lépe vidět z ní plynoucí „prognóza“ pro počet dokončených bytů.Naději na větší počet dokončených bytů v nejbližších měsících v sobě nesou data o zahájených bytech i konkrétně pro Prahu (kde se průměrné zpoždění zdá být pouze 10měsíční). I kdyby ale k onomu nárůstu došlo, bude to jen na úroveň lehce nad 6 tisíc bytů ročně, což je odhadovaná roční potřeba, tj. nezmenší se tím manko nasbírané zejména za období 2011-2016.Vcelku příznivý trend (přinejmenším z pohledu těch, kteří doufají ve větší nabídku bytů a domů, a tedy jejich relativní zlevnění) vykazuje v posledních čtvrtletích i orientační hodnota v Česku vydaných stavebních povolení:V samotném dubnu se produkce pozemního stavitelství (kam patří i bytová výstavba) podle včerejších čísel ČSÚ snížila – zjevně v souvislosti s koronašokem – meziročně o 10,5 %. Dopad byl ale soustředěn výhradně jen na dokončené byty (počet klesl meziročně o 32,5 %), zatímco počet zahájených bytů dokonce vzrostl, a to o 1,5 %.Skoro to vypadá, jako by se stavební firmy rozhodly své pandemií omezené kapacity napřít na zahajování bytů na úkor dokončování bytů zahájených dříve. Tato struktura by byla do budoucna samozřejmě lepší zprávou, než kdyby to bylo opačně. Jak už ale bylo zmíněno, jde o hodně kolísavá čísla, takže z údaje za jeden měsíc rozhodně nelze vyvozovat silné závěry (v březnu činila meziroční změna u zahájených -30,2 %, u dokončených -6,8 %).Michal Skořepa