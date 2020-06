ČR podepíše záruční dohodu na evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit

Vláda dnes na svém jednání rozhodla, že Česká republika přistoupí k záruční dohodě na evropský program na podporu udržení zaměstnanosti (tzv. SURE). Například na zaplacení kurzarbeitu by si tak ČR mohla půjčit až 1,5 miliardy EUR (40 miliard Kč) do konce roku 2021.

Členským zemím má program poskytnout podporu do výše 100 mld. EUR. Koncipovaný je jako dočasný a věcně omezený. Půjčky tak mohou být poskytovány do konce roku 2022, což bylo klíčovou podmínkou ČR. Zaměřen bude na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci.

Nástroj bude fungovat na bázi povinné záruky všech členských států, které umožní Evropské komisi poskytovat půjčky na financování opatření k ekonomické obnově po pandemii. Z programu bude možné využít prostředky na udržení zaměstnanosti (kompenzace mzdových nákladu, tzv. kurzarbeit), přímou pomoc pro OSVČ či nákup zdravotnických pomůcek na pracoviště. Cílem je minimalizovat rizika fungování vnitřního trhu, na kterém je česká exportně orientovaná ekonomika silně závislá.

„Český program Antivirus bude jedním z největších protikrizových výdajů. Již nyní je schválen Antivirus A + B v celkové výši 22,9 miliard korun. V rámci kompenzačního bonusu pro OSVČ jsme již nyní vyplatili téměř 19 miliard korun,“ říká Alena Schillerová.

Využití programu nicméně bude pro všechny členské země dobrovolné. „Bude záležet jen na nás a především na tom, za kolik si EU dokáže půjčit. Předpokládám, že podmínky eurových půjček budou výhodnější oproti trhu státních dluhopisů. V takovém případě bychom si mohli půjčit až 40 miliard korun,“ dodává Alena Schillerová.

Půjčky z nástroje mají být podloženy zárukami od všech členských států EU v objemu 25 mld. EUR, přičemž výše záruky jednotlivých zemí je dána podle jejich hrubého národního důchodu. V případě ČR by se jednalo o cca 1,5 %, tedy zhruba o 10 mld. Kč. Riziko plnění těchto záruk je přitom velmi nízké, neboť státy přijímající půjčky EU dosud vždy řádně splácely.