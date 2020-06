Krizový akční plán cestovního ruchu

„Opatření přijatá vzhledem k omezení šíření COVID-19 měla zásadní ekonomické dopady na odvětví cestovního ruchu a dochází tak ohrožení 3% podílu výkonu odvětví na HDP ČR, 4,5% podílu na celkové zaměstnanosti, 24,5% podílu na celkovém exportu služeb. Přímo je ve službách cestovního ruchu ohroženo až 80 tisíc pracovních míst. Krizový akční plán, který jsem dnes představila ostatním členům vlády, nastiňuje možnosti obnovy odvětví cestovního ruchu. Naše snaha má širokou podporu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Cílem Akčního plánu je přispět k nastavení protikrizových opatření, která udržitelným a efektivním způsobem umožní obnovu odvětví cestovního ruchu. To znamená, že bychom se rádi dostali zpátky na výkonnost cestovního ruchu v předkrizovém období, ale již ne za cenu overtourismu ve vybraných destinacích. Krize a propad návštěvnosti ze zahraničí i zpomalení domácího cestovního ruchu je do jisté míry příležitostí, jak posílit místní ekonomický rozvoj a zároveň nastavit limity únosnosti a návštěvnický management tam, kde před krizí byla situace už na nebo za hranicí únosnosti. Zejména domácím turistům chceme představit „světové“, byť dosud neznámé destinace v ČR, které teprve čekají na objevení. Do této propagace je významným způsobem zapojena agentura CzechTourism.