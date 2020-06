Blíží se konec sedmého upisovacího období emisí Dluhopisu Republiky, ve kterém Ministerstvo financí nabízí výhodné úrokové sazby

V pátek 12. 6. 2020 končí sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, v jehož rámci nabízí Ministerstvo financí dluhopisy s velmi výhodnými úrokovými sazbami s ohledem na všeobecný pokles sazeb na spořicích účtech.

Aktuální upisovací období emisí Dluhopisu Republiky skončí 12. 6. 2020. Zájemci o státní dluhopisy si mohou do půlnoci, tj. 23.59 hodin dne 12. 6. 2020 pořídit emise Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na vybraných pobočkách smluvních distributorů.

V rámci aktuálního upisovacího období nabízí Ministerstvo financí dluhopisy s velmi výhodnými úrokovými sazbami s ohledem na všeobecný pokles sazeb na spořicích účtech. Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,30 % p. a. a jeho výše je pro všechna výnosová období konstantní až do splatnosti dluhopisu. Reinvestiční dluhopis má rovněž předem pevně nastavené výnosy, oproti fixnímu dluhopisu však každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,50 %. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. s tím, že vlastník dluhopisů má garantován minimální výnos ve výši 0,50 % p. a. Držitelé Dluhopisu Republiky mají možnost jednou ročně požádat v případě potřeby peněžních prostředků o předčasné splacení bez jakýchkoliv penalizací a bez ztráty nároku na výnos za období držby dluhopisu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 15. 6. 2020, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 15. 6. 2020, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 1. 7. 2020.

Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje, že jednotlivým upisovatelům Dluhopisu Republiky nezasílá individuální výzvy k provedení platby a že upisovatelé rovněž nemusí čekat na doručení jakýchkoliv přihlašovacích údajů.

Informace k emisím Dluhopisu Republiky nabízeným v následujícím upisovacím období, které je stanoveno na 15. 6. 2020 – 18. 9. 2020, budou vyhlášeny nejpozději k datu začátku upisovacího období.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz.