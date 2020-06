DJIA rostl 3 týdny v kuse 40x za posledních 10 let. V 70% případů rostl dále. Léto bývá obvykle lehce pozitivní, červen ale spíše ne

Prestižní americký index DJIA roste již 3 týdny v řadě. To není až tak nic výjimečného, protože za posledních 10 let bylo podobných období 40. Naposledy se tak stalo vloni v prosinci.V případě indexu DJIA v 67% případů po takovém růstu v následujících 3 týdnech následoval další růst s průměrným zhodnocením o dalších 0,89%.U širšího S&P 500 růst pokračoval v 70% případů a vygeneroval v průměru posun o dalších 0,81%.Historicky se také dá říci, že červen není pro US akciové trhy příliš příznivým měsícem. Od roku 2000 oba indexy v průměru ztrácely a sice DJIA 1,03% a S&P 500 0,74%. Počet negativních přírůstků překonává polovinu.V rámci dvouměsíčních statistik za červen a červenec oba indexy v průměru rostly o 0,53%.V rámci tříměsíčního horizontu za červen a srpen pak DJIA v průměru zhodnotil o 0,23% a S&P 500 o 0,37%.US trhy od posledního dna, které nastalo 23. března, posílily již o téměř 50% a překonaly hodnoty svých 200denních klouzavých průměrů.