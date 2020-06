Koruna jde na dračku

Nadcházející týden bude na ekonomická data spíše skoupý, nicméně koruna bude některé momenty dozajista sledovat. V první řadě se nabízí, tedy klíčový indikátor pro politiku ČNB . Od českých cen očekáváme výrazné meziměsíční zpomalení růstu o šest desetin procentního bodu na 2,6 % meziročně. Za tímto ochlazením lze pochopitelně hledat vynucenou hibernaci ekonomiky i levnou ropu . I vzhledem k turbulentnímu vývoji posledních týdnů ovšem nelze vyloučit, že by se výsledek od odhadu mohl mírně odlišit. Hlavně pokud by skutečná inflace byla nižší, trhy by mohly zpozornět. Česká měna totiž posílila nečekaně svižně,. Utlumená cenová dynamika by tak mohla opět přinutit české bankéře k úvahám nad zásahem. Jelikož úrokový mechanismus jim již mnoho prostoru nedává, nabízí se alternativy,. To by trh mohl vyhodnotit jako signál pro opětovný úprk směrem nad EUR/CZK 27,00. Ve Spojených státech pak proběhne přímo měnověpolitické zasedání tamní centrální banky., ovšem zajímavé bude sledovat jak rétoriku, kterou Fed zvolí, tak i případné detaily pokračujícího kvantitativního uvolňování. To momentálně nemá nastavený žádný limit, a zřejmě tomu tak i prozatím zůstane.