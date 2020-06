Fondy "udržitelných investic" jsou díky koronavirové pandemii na vzestupu

Podle statistik investice do tzv. "udržitelných" fondů díky koronavirové pandemii v poslední době výrazněji rostou. Investování podle ESG (enviromental, social and governance) principů v poslední době láme rekordy, protože pandemie přinutila některé investory více přemýšlet o formách jejich investování s větším důrazem na celkovou udržitelnost a společenskou prospěšnost než jen na čistou metriku finančních přínosů investování prostředků.Obrana proti pandemii sebou přinesla obrovskou vlnu všeobecné solidarity, dobrovolnictví, komunitní podpory a snahy o veřejné blaho. To vše přitáhlo větší pozornost k ESG investičním principům.Ke zvýšení atraktivity přispívá také skutečnost, že mnohé ESG fondy v současnosti překonávají svým výnosem klasické investiční strategie, které vesměs byly koronavirovou krizí velmi negativně ovlivněny.Během 1Q tohoto roku ESG fondy přilákaly globálně investice v objemu 45,7 mld. USD . Z tradičních fondů přitom ve stejném období odtekly prostředky v souhrnném objemu cca 384,7 mld. USD USA ESG fondy zaznamenaly příliv prostředků v objemu 10,5 mld. USD a sektor má našlápnuto k novému ročnímu rekordu. V roce 2019 do ESG fondů zamířilo celkově 21,4 mld. USD