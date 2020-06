El-Erian: Není mi příjemné sázet na pokračování silného oživení ekonomik a trhů, ale jestli na to někdo má, tak to dělá

Hlavní ekonom Allianz Mohamed El-Erian uvedl, že pro něj osobně není vůbec příjemné sázet na další silné oživování ekonomik a akciových trhů. Pokud na to někdo má, tak ať tak činí. Rozhodnutí o zapojení se do trhu musí každý investor učinit sám na základě mnoha různých indikátorů a s ohledem na svůj vztah k riziku.Hlavní US akciové indexy DJIA S&P 500 od svých koronavirových minim z 23. března již posílily o více jak 48% v obou případech. DJIA je stále ještě cca 8% pod únorovým historickým maximem.Optimismus v posledních dnech či několika málo týdnech pramení především z pokračujícího odstraňování omezujících restriktivních protikoronavirových opatření . V USA se dnes otevírají další celé sektory, Evropě řeší v podstatě už pouze cestovní omezení.