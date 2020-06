CENTRAL G.: Povolených bytů v Praze ve srovnání s loňskem i přes krizi přibylo. 10 000 bytů ročně je stále jen utopie

Za leden až duben stavební úřady v Praze povolily 1.845 bytů v bytových domech, což je vzhledem k omezením v důsledku nouzového stavu poměrně překvapivý výsledek. V porovnání s loňským rokem je to o 366 bytů více. Tímto tempem by se v Praze za rok povolilo kolem 5,5 tisíce bytů. V metropoli je ale kvůli deficitu z předchozích let stále potřeba ročně povolit kolem 10.000 jednotek.Z nových bytů stát získává ročně miliardy korun na DPH . Rychlejší výstavba by tak mohla být lékem na koronavirem poškozenou ekonomiku. Zatímco před pandemií byl deficit letošního rozpočtu plánovaný na 40 miliard, teď ministerstvo financí mluví až o 500 miliardách a se zvýšeným schodkem počítá i na příští rok.Soukromí investoři jsou stále více se zadlužujícímu státu připraveni pomoci a ekonomiku rozpohybovat. Dlouhodobě ale naráží na zdlouhavý povolovací proces. Usnadnění má přinést nový stavební zákon , který ale bude nabývat účinnosti až od roku 2023.Zoufale nízký počet nově povolených bytů je jednoznačně hlavní příčinou špatné dostupnosti bydlení v Praze. Už řadu let se zde povoluje průměrně jen zhruba třetina z potřebných alespoň 10 tisíc nových bytů ročně. Metropole tak nestíhá reagovat na nárůst počtu obyvatel. Pokud se situace rychle nezmění, bude v Praze chybět za 10 let kolem 100 tisíc bytů. Tedy bydlení pro zhruba čtvrt milionu lidí. Také oproti okolním zemím EU Česko výrazně zaostává. Podle nejnovějších údajů evropského statistického úřadu Eurostat si české stavebnictví loni vedlo podprůměrně. S meziročním růstem o 2,6 procenta se mezi zeměmi EU umístilo až na 19. místě a meziročně si pohoršilo o deset míst.