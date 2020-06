Průmysl se propadl o třetinu. Stavebnictví jen o 5 procent

"Pandemie koronaviru téměř zastavila výrobu motorových vozidel v České republice. Důsledky budou katastrofální. Některé firmy odejdou z trhu, jiné budou bojovat s prudkým nárůstem zadlužení," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Průmyslová produkce v dubnu meziročně klesla o 33,7 procenta. K výrazné meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispělo odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, které pokleslo o dramatických 80,1 procenta. Bohužel právě na tomto odvětví je česká ekonomika silně závislá. Navíc kromě problémů ve výrobě existují i problémy s odbytem, protože na trhu klesla poptávka po nákupu nových motorových vozidel.





Další negativní zprávou je, že v dubnu meziročně klesly tržby z průmyslové činnosti o 35,5 procenta, což narušuje finanční stabilitu firem. Rovněž negativní je strmý pokles hodnoty nových zakázek o 42,0 procenta. Český průmysl kvůli výpadkům v zakázkách nebude moci naplno využívat své kapacity, což povede k obrovským ztrátám.



Stavební produkci se v dubnu dařilo lépe než průmyslové. Meziročně klesla jen o 4,6 procenta, přičemž výpadky v pozemním stavitelství byly kompenzovány inženýrským stavitelstvím. Stavební úřady v dubnu vydaly pouze 7 012 stavebních povolení. Ukazuje se, že lidé v průběhu pandemie koronaviru ztráceli zájem o stavební projekty a spíše vyčkávali na další vývoj.



Počet dokončených bytů v dubnu meziročně skokově klesl o 32,5 procenta. To do budoucna může vytvářet problémy na realitním trhu, kde byl před propuknutím pandemie koronaviru znatelný nedostatek na nabídkové straně. V důsledku tohoto vývoje jsme v České republice zažívali prudký růst cen nemovitostí. V rámci krize by ceny realit měly začít stagnovat či dokonce klesat. Pravděpodobně se však bude jednat jen o krátkodobý jev.