Plošný kompenzační bonus pro OSVČ dnes končí

8. červen 2020 je posledním dnem plošného kompenzačního bonusu pro živnostníky, na jehož vzniku měla naše Asociace lví podíl. Od března vyjednávala s Ministerstvem financí podmínky fungování tak, aby sítem nepropadli ti, kteří se snaží stát na vlastních nohou, na vlastní odpovědnost a nic po státu nežádat. KOMPENZAČNÍ BONUS ve výši 500,- Kč na den zafungoval velice efektivně, a po uvolnění většiny ekonomických a zdravotních restrikcí k dnešnímu dni (8.6.2020) končí. Jednáme s vládou o jeho částečném pokračování pro oblasti, kde ještě ke stoprocentnímu uvolnění fungování nedošlo.

Místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková, která se účastní pracovních jednání s Ministerstvem financí, k tomu dodává: „Jsem potěšena, že nás ministryně Schillerová přizvala do velice úzkého týmu, který pracoval mimo jiné na podobě kompenzačního bonusu pro živnostníky. Pracovali jsme – včetně ministerstva – přes víkendy, svátky, s využitím rychlé moderní komunikační technologie, a myslím, že ta efektivita je zřejmá. Doufám, že se tento model spolupráce přenese i do doby po-koronavirové, protože podnikání obecně potřebuje rychlá a efektivní řešení kopírující dennodenní praxi, nikoli zdlouhavé procesy bujné a drahé byrokracie“.

S uvolněním státních restrikcí spojených se snahou o zamezení šíření viru SARS-CoV-2 dneškem plošná výplata kompenzačního bonusu pro OSVČ končí. Přesto existují situace, kdy OSVČ stále nemůže provozovat svou živnost (majitel nočního baru, diskotéky – od 23 h musejí podávat alkohol jen přes okénko, průvodci – nejsou zahraniční hosté, nebo karanténa). Je také zřejmé, že je zde odvětvová i individuální různorodost, pokud jde o schopnost restartu podnikání.

Stávající znění zákona o kompenzačním bonusu ovšem neumožňuje sektorové řešení. Cílené formy státní finanční pomoci vybraným skupinám dosavadních adresátů kompenzačního bonusu si však představit dovedeme, a proto žádáme vládu o návrh řešení pro podobné případy.

Obecně jde však o to, aby stát včetně všech jeho institucí v období restartu maximálně usiloval o co největší úlevy od administrativní a kontrolní zátěže podnikatelů. Žádoucí je vytvořit podnikatelům prostor, aby se sami mohli co nejaktivněji angažovat v obnovení svého podnikání, a opětovně se dokázali postarat sami o sebe a své blízké. Jen jim v tom nesmí stát překážet nadbytečnými restrikcemi.