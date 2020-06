Čína pozastavila některé dovozy amerických zemědělských výrobků

Čínští vládní úředníci řekli hlavním státním zemědělským společnostem, aby pozastavily nákup některých amerických zemědělských výrobků.

Čínští vládní úředníci řekli hlavním státním zemědělským společnostem, aby pozastavily nákupy některých zemědělských produktů z USA včetně sójových bobů, protože Peking vyhodnocuje pokračující zvyšování napětí s USA nad Hongkongem, podle informací obeznámených se situací.

Čínští kupující také zrušily nespecifikovaný počet objednávek vepřového masa z USA. Soukromým společnostem podle jednoho ze zdrojů nebylo řečeno, aby zastavily dovoz.

Toto pozastavení je posledním znakem toho, že těžko vyhrává obchodní dohoda mezi dvěma největšími ekonomikami na světě je ohrožena. Zatímco čínský premiér Li Keqiang minulý měsíc zopakoval příslib provést dohodu, která byla podepsána v lednu, napětí se od té doby neustále zvyšovalo, když Peking zvýšil dohled nad Hongkongem.

Opatření k zastavení dovozu přicházejí po prezidentovi Donaldu Trump, který v pátek prohlásil kritiku vůči Pekingu poté, co Peking uvalil kontroverzní nové právní předpisy o národní bezpečnosti na Hongkong. Kritici tvrdí, že Peking zruší zásadu "jedna země, dva systémy", která drží Hongkong autonomní od předání Britů z roku 1997.

Trump uvedl, že USA začnou proces odstraňování některých privilegovaných obchodních statusů z Hongkongu bez podrobností o tom, kolik změn by se projevilo a kolik výjimek by se uplatnilo. Slíbil také sankce vůči čínským a hongkongským úředníkům, kteří se "přímo či nepřímo zapojeni" do narušení autonomie Hongkongu, přestal však dávat konkrétní podrobnosti.

Ale napětí mezi USA a Čínou se začalo stupňovat, když Trump obvinil asijský národ z šíření zavádějících informací o rozsahu a riziku propuknutí koronaviru. Tento stav ovlivnil i komoditní trhy kdy se Čína rozhodla koupit brazilskou sóju namísto americké fazolí.