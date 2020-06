Propad průmyslu byl opravdu masivní (Analýza makroindikátorů)

Český průmysl v dubnu klesl hlouběji než se čekalo a stáhl do hlubokého i záporu zahraniční obchod. Otázkou zůstává oživení v dalších měsících. V menším útlumu je dle očekávání stavebnictví. Šok do ekonomiky je natolik silný, že by ČNB mohla již tento měsících přistoupit ke snížení úrokových sazeb na technickou nulu.

Zatímco maloobchodní tržby v dubnu překonaly všechny odhady, průmyslová výroba naopak skončila pod všemi odhady. Pokles průmyslové výroby dosáhl 23,4 % meziměsíčně a 33,7 % meziročně. Není úplně lehké říci, jaké bylo tentokrát očekávání trhu. V mediánu se čekal pokles o 25 %, ale rozptyl odhadů byl nesmírně široký v pásmu -31,0 % do -14,7 %. My jsme počítali pouze s poklesem o 20,4 %.

Dle očekávání stahovala průmysl nejvíce výroba motorových vozidel, která meziročně klesla o 80,1 %. Ta stála téměř za polovinou propadu celého sektoru. Výroba plastových výrobků klesla o 48 % y/y a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků se snížila o 25,3 %. V meziročním růstu se udržely jen sektory zpracování a výroba papíru a dřeva s meziročním navýšením o 4,5 % respektive 8,7 %.

Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 42,0 %, z čehož propad u zahraničních zakázek činil 44,6 %. Evidovaný počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu meziročně snížil o 3,2 %, což oproti březnovému snížení o 2,6 % není velký rozdíl. Ale zde lze čekat zhoršení v dalších měsících.

S ohledem na okolnosti není takto špatný výsledek tak velkým překvapením. Také vzhledem k tomu, jak slabý byl průmysl v Polsku a Maďarsku se čekalo prostě velmi špatné číslo. Otázkou je spíše to, jak rychle bude průmyslová výroba oživovat s tím, jak se provozy začaly znovu rozjíždět.

Propad průmyslu a výroby aut koresponduje i s hlubokým deficitem zahraničního obchodu. Ten za duben dosáhl téměř 27 miliard. Pokles importu byl také silný, ale zdaleka ne tolik aby dokázal vykompenzovat pád exportu. Zahraniční obchod tak bude dohromady s propad investic hlavními brzdami českého HDP.

Statistiky dnes ukázaly i prohloubení meziročního poklesu ve stavebnictví na -4,6 %. To bylo zatím zasažení preventivními opatřeními výrazně méně. Nicméně omezení daná pracovní sílou a snížením poptávky povedou pravděpodobně pro letošek a příští rok k útlumu produkce.

Průmyslové provozy včetně výroby aut se v dubnu začaly otevírat a za květen bychom měli vidět lepší údaje. Řada podniků se snaží navázat na předchozí fungování, ale ne vždy to bude možné. Na meziměsíční bázi bychom v květnu měli vidět zlepšení. Hlavní brzdou je omezená zahraniční poptávka. Za celý letošek čekáme pokles průmyslu o 14 % a jeho návrat na před-pandemickou úroveň čekáme v roce 2022.