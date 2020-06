Ekonomika se odtrhla od trhu nebo trh od ekonomiky?

V krizi to bývá poměrně běžné, vývoj trhů, především akciových, se odtrhne od hospodářských výsledků firem. Projevilo se to i během současné pandemie? Jaký je scénář vývoje podle senior portfolio manažera investiční společnosti Amundi CR, Petra Zajíce?

V prvé řadě od sebe musíme oddělit 3 věci – makroekonomická čísla, hospodářské výsledky firem a výkonnost, resp. jejich ocenění na akciových trzích. Druhé čtvrtletí bude pro světovou ekonomiku historicky nejhorší. Dovolím si říct, že horší ještě nikdy nebylo. Je to kvůli rychlosti, se kterou byla téměř veškerá ekonomická aktivita utlumena. Otázkou zůstává, jak budou vypadat další čtvrtletí – jak rychle dojde k obnovení ekonomické aktivity po znovuotevření společnosti. Makroekonomické propady budou následně reflektovat hospodářské výsledky firem. U nich se letos očekává razantní propad, který se bude pohybovat průměrně od 20 do 60 %.

Akciové trhy jsou sice od počátku roku v mínusu, podle indexu MSCI WORLD je to dnes ale jen necelých 6 %. Krizi navzdory se daří akciovým trhům, které přidaly v posledních 8 týdnech až 40 %. Mohou za to zejména extrémní objemy hotovosti, které proudí do finančních trhů od centrálních bank a vlád. Akcie se z pandemie oklepaly a rostou. Náš názor však je, že se trh odtrhl od ekonomiky.

U akciových trhů převládl pohled investorů na tzv. druhou stranu údolí. Z mého pohledu však nelze spolehlivě určit, jak je to údolí hluboké a jak je druhý břeh daleko. Myslím si, že výsledky firem bohužel směřují spíše ke střednímu až nejhoršímu scénáři. Podobně hovořila i šéfka ECB Christine Lagardeová, podle které už není optimistický scénář na stole.

Trhu by tak dnes rozhodně neublížila korekce. Je třeba, aby se normalizoval a očistil, opět navázal kontakt s realitou hospodářských výsledků firem a vytvořil tak základ pro dlouhodobě udržitelný růst.







