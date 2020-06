Tak jak je to s tou US nezaměstnaností - čekal se pokles o 8 mil. a přišel růst o 2,5 miliónu. V čem to vězí?!

Abyste byli statistiky označeni za nezaměstnané, tak musíte nejen nemít práci , ale musíte ji i aktivně hledat a být připraven relativně rychle do ní nastoupit. Během recesí často míra participace klesá, protože lidi tuší, že práci ve špatných časech nenajdou, tak ji aktivně nehledají, nebo se snaží jiným způsobem sehnat příjmy (během recese například roste počet lidí s invaliditou a během růst naopak klesá). Navíc během karantény více lidí odmítalo chodit na pohovory, nebyli připraveni nastoupit do práce , protože nemohli nebo měli obavy z nákazy . Míra participace proto skokově poklesla z 63,4% (únor) na k 60%. 60% lidí, kteří mají 16 let a více je z pohledu statistiků na trhu práce . Zbytek je mimo něj, ačkoliv někteří z nich ztratili práci v posledních týdnech.

Tím to ale nekončí. Úřad pro statistiky z trhu práce sám uvádí ve zprávě, že v číslech vidí velké počet lidí, že jsou klasifikovaní jako zaměstnaní, ale nebyli v práci „z jiných důvodů“ (což je obvykle dovolená , služba v porotě nebo když pečují o dítě nebo příbuzného). Úřad zkoumá, co se děje, ale mezitím uvedl, že pokud by tito lidi byli klasifikovaní jako nezaměstnaní , tak by míra nezaměstnanosti nebyla 13,3%, ale cca 16,3%. Nicméně podobný problém byl už v dubnu (namísto 14,7% by číslo mělo být 19,7%), takže toto nevysvětlí pokles nezaměstnanosti , jen víme, že je na jiné, vyšší úrovni.David Navrátil