Češi realizují odloženou spotřebu

to, že části domácnostem poklesly výrazně příjmy, a taky

čtvrtletí. Víme tedy, že spotřeba domácností nominálně vzrostla během 1Q o 4%. Karetní transakce nezachycují celou spotřebu (nejsou v ní platby z účtu na účet, imputované nájemné…), přesto taky vzrostly v 1Q o +4%.



Po očištění o inflaci spotřeba meziročně stagnovala. Minulý týden ČSÚ zveřejnil strukturu růstu HDP v prvním

Spotřebu za druhé čtvrtletí budeme znát až začátkem září. Nicméně karetní transakce v dubnu a květnu poklesly 5%. Pokud budeme předpokládat podobný růst cen jako v 1Q, tak by to mohlo naznačovat, že spotřeba domácností reálně poklesla zhruba o cca 9% (nejde o snahu o přesný odhad, ale o určení řádu poklesu). Uvidíme, jak to vylepší červen. Růst spotřeby v červnu o +4% (tedy růst jako minulý týden)









by pokles spotřeby domácností stlačil na cca -6%.

dán do velké míry realizací odložené spotřeby. A ano, neznamená to, že je vyhráno, protože bude potřeba zvládnout sekundární dopady vyplývající z neradostné situace mnoha firem. Bez zvládnutí situace se výrazně více zvýší míra nezaměstnanosti . Pořád potřebujeme, aby vláda skutečně dodávala likviditu a fungoval kurzarbeit. Ve fázi oživení bude potřeba podpořit investice . Soukromé například rychlejšími odpisy nebo daňovou podporou reinvestic). A připravit se na případnou druhou vlnu



epidemie, abychom nemuseli mít opět plošnou karanténu .“ Každopádně platí, co jsem psal minulý týden: „Ano, růst je

David Navrátil