Alena Schillerová ke státnímu rozpočtu 2020 v Událostech ČT

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Datum: 3.6.2020 Zdroj: ČT 1 Rubrika: 19:00 Události

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Hostem Událostí je ministryně financí Alena Schillerová, dobrý večer. Paní ministryně, co se od dubna změnilo tak zásadního, že ze 300 miliard může být až 500?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobrý večer, tak já jsem připustila, že počítáme, protože účet je pořád otevřený, pořád jsme ještě neskončili se všemi opatřeními, které vláda plánuje, dohodli jsme se na prodloužení Antiviru B, schválili jsme Antivirus C. Budeme se bavit na vládě příští týden, zda neprodloužíme kompenzační bonus, alespoň tedy pro část OSVČ, případně malých eseróček, malé eseróčka jsme začali teprve vyplácet, a je tam celá řada věcí, které musíme ještě řešit, musíme řešit podporu nejzasaženějšího odvětví, a to je cestovní ruch, a hlavně musíme, a teď počítáme, masivní dotace pro kraje, města a obce a samozřejmě i zvažujeme, případně určitou kompenzaci třeba pro ty nejmenší, takže sečteno, podtrženo, teď to počítáme. A já samozřejmě už dnes vzhledem k tomu vývoji, že příjmy propadají se a propadají se i díky opatření, které jsme zavedli na té příjmové straně, některé z nich jsem jmenovala, tak nám rostou výdaje a tím pádem samozřejmě my nemůžeme tu ekonomiku zabrzdit, a jak bylo řečeno v tom vašem úvodní reportáži, kterou jsem si poslechla, nebudu to opakovat, tak si to skutečně můžeme dovolit, protože my jsme hluboko pod dluhovou brzdou, kterou připouští Evropská unie, což je nějakých 60 % HDP, a my se dneska ještě nedosahujeme ani těch 40. /nesrozumitelné/. Samozřejmě nechceme v žádném případě ekonomiku zbrzdit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, promiňte, jedna věc jsou příjmy rozpočtu v žádném případě ekonomiku zbrzdit. Druhá věc jsou výdaje. Už máte jasno, kde a jak bude vláda šetřit? Protože asi šetřit budete muset.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak hlavně důležité říct, že my se do žádné prosperity, já jsem to opakoval několikrát, neproškrtáme, to znamená, že můžeme ušetřit něco zase opět v provozních výdajích. Víte, že jsem šetřila už ve dvou rozpočtech, které jsme na Ministerstvu financí pod mým vedením připravovali, ale tam nenajdete desítky miliard. To znamená, my musíme využít toho, že jsme ve výborné kondici, že pořád máme nabídku nebo poptávku po prodeji státních dluhopisů vyšší, než prodáváme, že si půjčujeme za extrémně nízký úrok, naprosto extrémně nízký úrok. A toto využít a prostě investovat masivně do ekonomiky. Já zvažuji i další formu státních záruk pro investice a další programy, to znamená, my musíme se teď soustředí, teď jsme sanovali ekonomiku, zabránili jsme tomu, aby prostě ti nejzranitelnější, ať už zaměstnanci, ať už OSVČ, ať už malá eseróčka, prostě, aby padly. A teď musíme samozřejmě masivně nakupovat peníze a děláme to. Rozjel se Covid III. V tuto chvíli my komunikujeme o tom, abychom zjistili vlastně, kolik nakonec těch peněz, ten zájem je obrovský, tak jak mám první signály od bank a samozřejmě já zvažuju třeba i dále Covid IV., která by se týkala investičních úvěrů, a chystáme a budeme komunikovat tento týden s ministryní Dostálovou nad pomocí v cestovnímu ruchu, takže těch věcí, které musíme ještě podpořit, je mnoho.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, díky za váš čas, hezký večer a na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já přeji všem hezký večer, děkuji za pozvání a mějte se hezky, na shledanou.