Proč nebýt až příliš horlivým euro optimistou

Při letmém pohledu na světová finanční média či platformy je vidět, že v poslední době přibylo množství euro optimistů sázejících na posílení společné evropské měny. Tento pohled živí i tvrdá čísla. Například to, že za poslední měsíc byl dolar – hned po japonském jenu – druhou nejvíce oslabující měnou v rámci skupiny G10 právě proti euru. I přesto, že některé důvody pro silnější společnou měnu nelze rozporovat, stále nepatříme k optimistům věřícím v silnou euro rally během příštích týdnů.

Nejprve si řekněme, z čeho euro v posledních dnech profituje. Ekonomická data, tvrdá a patrně se zlepšující měkká, bychom postavili až na druhou kolej. Na té první – hlavní – hraje roli několik faktorů. Zaměříme-li se na námi sledovaný pár eura proti dolaru, společná měna posiluje především z titulu všeobecně oslabujících zelených bankovek. To ostatně potvrzuje jak dolarový index DXY (vztahující se nejvíce k evropským měnám), tak i širší dolarový index agentury Bloomberg BBDXY vycházející z obchodně váženého koše vysoce likvidních měn z celého světa vztažených proti té americké.

Katalyzátorem euro zisků pak byly i některé nedávné události. Zmínit lze představení plánu koordinované fiskální pomoci proti dopadům koroanaviru ze strany Evropské unie či výstup z červnového zasedání Evropské centrální banky. Zastavíme-li se u ECB, její rozhodnutí navýšit objem prostředků pandemického programu PEPP pomohl euru především z titulu snížení rizikové prémie vztažené nejen k samotné měně, ale i k ostatním aktivům, obzvláště státním dluhopisů periferních oblastí. Tento krok považujeme spíše za faktor přispívající ke stabilizaci kurzu, nikoli za dostatečně silnou proměnou vedoucí k dalšímu posilování.

Další v pořadí výčtu pozitivních euro faktorů pak mohou být investoři, kteří se například díky valuacím rozhodli v dnešní tržně optimistické náladě vsadit raději na evropské akcie než na ty americké. Euro proti dolaru ostatně již od poloviny května vykazuje rostoucí pozitivní korelaci s evropskými akciovými indexy, především s německým Daxem či evropským výběrem Euro Stoxx. U obou benchmarků je aktuální pozorovaná korelace vůbec nejvyšší od roku 2018. Přetrvá-li tento vztah spolu s risk-on náladou, euru by to mohlo pomoci minimálně s ustálením o něco pevnější půdy pod nohama.

Všechny tyto zmíněné proměnné tak mohou stát nejen za zisky spotové kurzu eura, ale i za růstem futures sázek hedgeových fondů. Ty podle posledních dat CFTC, tedy k úterý 2. června, vzrostly na 81 tisíc čistých long pozic, což je, pomineme-li ty samé hodnoty ze zhruba první polovina dubna, vůbec nejvyšší číslo od června 2018. Pod euro tak spadá vůbec největší otevřená long pozice proti dolaru v rámci skupiny měn G10.

Euro situace jinak

Teď se ale podívejme na euro situaci jinak. Začít můžeme například u ECB. Pokud by mělo být udrženo letošní týdenní tempo nákupů aktiv v rámci programu PEPP dosahující 30 miliard euro, nově navýšený celek v objemu 1,35 bilionu euro vydrží zhruba do konce února, přičemž naplánováno je minimálně do konce června 2021. Tudíž, buďto bude tempo nákupů zpomalovat, čemuž se nám zatím nechce moc věřit, nebo se bude PEPP v průběhu času ještě navyšovat. Otázkou v tomto směru zůstává, zda čekat obdobnou reakci na další kolo navyšování, tedy snížení případné rizikové prémie u evropských aktiv, včetně společné měny. Spotovému kurzu dle pozorování nejvíce svědčí fakt, že ECB jedná. Nebere už tolik v úvahu, že jde o akomoaditivní kroky směrem k uvolnění evropských měnových podmínek.

Dalším velkým otazníkem visícím nad euro optimismem je prognóza ECB. Zaměříme-li se například na výhled inflace, je založený mimo jiné na průměrném letošním kurzu eura 1,0900 EURUSD a pro příští rok 1,0800 EURUSD. To je podle nás, minimálně z titulu predikce trhu (např. Bloomberg pracuje pro letošek s 1,1200 EURUSD a pro příští rok dokonce s 1,1600 EURUSD), scénář již dnes poměrně snadno zpochybnitelný. Vedle toho tu máme tržní inflační očekávání, která jsou jen mírně nad jedním procentem, a to i přes citelné navýšení programu PEPP a vidinu možného pokračování v tomto trendu (evidentně ještě ne zcela zaceněnou). Vše pak podtrhuje predikce propadu evropské ekonomiky letos o skoro devět procent. Byť stále považujeme data, resp. jejich výhled, za ne tolik silný faktor ovlivňující euro, na základě takto představené prognózy, včetně všech otazníků, nevidíme příliš důvodů pro otevírání nových (dlouhodobých) longů.

Z krátkodobějšího hlediska tu jsou proměnné jako spor s německým ústavním soudem. Dosavadní komentáře představitelů ECB byly strohé, a to že centrální banka spadá pod rozhodnutí Evropského parlamentu a především Evropského soudního dvora, který program APP, konkrétně PSPP, posvětil již v roce 2018. Jestliže by se ale situace vyhrotila a hrozilo by, že by německá Bundesbank „vypadla“ z evropského QE, nešlo by o žádný pozitivní faktor nejen pro dluhopisy, ale i euro.

Problematické bude pravděpodobně i jednání o koordinované fiskální pomoci. V tomto případě se zřejmě střetne ta část zemí vystupující proti převaze grantů nad půjčkami. Aby byl plán přijat, je potřeba souhlasu všech 27 zemí. Jakékoliv zdržení spojené s neshodami tak bude pro euro negativním faktorem.

Výčet nejistot můžeme uzavřít děním na opčním trhu. Pro ten byla v posledních dnech charakteristická inverze časové křivky implikované volatility páru EURUSD. To bývá obvykle znakem risk-off nálady na trhu, ovšem vzhledem k událostem, jako bylo jednání Evropské komise či zasedání ECB, lze nárůst především těch nejkratších tenorů snadno vysvětlit. Lze tak čekat, že v dalších dnech dojde na korekci směrem k nižším hodnotám (v tenorech od jednoho týdne do jednoho měsíce). Implikovaná volatilita je každopádně spojena se zajištěním trhu prostřednictvím strategie risk reversal. V jejím případě jsme se v měsíčním tenoru přehoupli do převahy callů EURUSD nad puty. V tomto směru je klíčovou otázkou, zda jde primárně o sázky na silnější euro nebo naopak obavu spojenou se zajištěním proti protipohybům již otevřených pozic.

Když ne proti dolaru, tak proti čemu?

Co tedy čekat od příštích dní? Vytrvá-li všeobecně slabší dolar, euro z toho bude profitovat. Na druhou stranu, stále nejsme příznivci nástupu výrazného medvědího trhu zelených bankovek. Z historie víme, že k tomu docházelo především v době, kdy americká ekonomika vykazovala citelně horší výkon než zbytek světa, což se v tuto chvíli neděje. Vedle toho za pomyslné zastropování euro zisků považujeme již zmiňované nejisté události jako přístup ECB k rozhodnutí německého ústavního soudu (nejen ve spojení s programem PSPP, ale případně i s PEPP) či neshodu v jednání o koordinované fiskální pomoci.

U eura proti dolaru tak nepočítáme s výrazným posunem k hodnotám nad 1,1500 EURUSD. Naopak patříme k příznivcům scénáře „sell on rally“, který by společnou evropskou měnu měl udržet na uzdě. Z technického pohledu korekci nahrává například překoupenost páru EURUSD patrná na základě RSI indikátoru. U supportů a rezistencí se v nejbližších dnech pravděpodobně dočkáme oscilace kolem hodnoty 1,1292 EURUSD (nevěříme moc v posun až k rezistenci na 1,1495 EURUSD). To by posléze mohlo zbrzdit i posun koruny proti euru, u níž byl v posledních dnech hnacím motorem právě výkon eura proti dolaru.

To vše podle nás nahrává posunu eura proti dolaru do strany, nikoli jasným směrem k 1,1500 EURUSD a výše. To však neznamená, že by si společná evropská měna nemohla přispat zisky u jiných párů. Jak jsme psali již dříve, v červnu by žhavým kandidátem na silnější pozice mělo být euro proti britské libře s potenciálním posunem až téměř k 0,91 EURGBP s tím, jak se budeme blížit k termínu poslední možnosti požádat o prodloužení tranzitního brexitového období. Silně bude také záležet na globální tržní náladě. Je totiž patrné, že optimismus posledních dní britské měně celkem svědčí, a to jak vůči dolaru, tak i euru.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1284 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,95 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1265 do 1,1380 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,59 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,50 až 26,67 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,29 až 24,63 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.