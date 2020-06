Vietnam ratifikoval dohodu o volném obchodu s Evropskou unií

08.06.2020 / 06:20 | Aktualizováno: 08.06.2020 / 06:33

Dne 8. června 2020 schválil vietnamský parlament Dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement - EVFTA). Zároveň ratifikoval také Dohodu o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EU-Vietnam Investment Protection Agreement - EVIPA), která je součástí dohody o volném obchodu. Vzhledem k tomu, že EU ratifikovala EVFTA již v únoru tohoto roku, dohoda by měla vstoupit v platnost k 1. srpnu 2020. Dohoda o ochraně investic, která ještě podléhá schválení národními parlamenty jednotlivých členských zemí, zřejmě vstoupí v platnost v horizontu dvou let.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je nejrozsáhlejší a nejambicióznější obchodní dohodou, jakou kdy EU uzavřela s rozvojovou zemí. Výrazná liberalizace obchodních toků v rámci dohody by měla umožnit až padesátiprocentní nárůst objemu vzájemného obchodu do pěti let od vstupu v platnost.

EVFTA povede nejenom k odstranění cel na 99 procent obchodovaného zboží, ale umožní také zjednodušení celních procedur, odstranění netarifních překážek obchodu, usnadní evropským firmám přístup k vietnamským státním zakázkám a poskytne silnější ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky, Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro výrobky, jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a výrobky ze dřeva. Evropská unie si od dohody slibuje také celkové zlepšení podnikatelského prostředí ve Vietnamu a usnadnění vstupu evropských firem do řady doposud chráněných odvětví.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji