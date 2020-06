Dolton: Pandemie potápí univerzity, odolný je jen Oxford a Cambridge

COVID-19 způsobuje ve světě řadu nečekaných komplikací a problémů. Profesor ekonomie Peter Dolton na stránkách VoxEU poukazuje na finanční problémy britských univerzit, které kvůli pandemii ztrácí významnou část svých příjmů. Tato ztráta je podle odborníka vyvolaná zejména tím, že britské univerzity se před pandemií začaly do značné míry spoléhat na studenty ze zahraničí.



Vývoj počtu zahraničních studentů na britských univerzitách popisuje následující graf. V roce 2006 tvořili většinu studenti z jiných zemí EU, soustavný růst počtu studentů z Číny měl ale za následek to, že ti v roce 2018 dosáhli počtu téměř 90 000 a překonali tak i dříve vedoucí kategorii:





Ekonom dodává, že během posledních deseti let se znatelně změnil i systém financování britských univerzit. V roce 2010 asi polovina zdrojů pocházela od vlády, nyní je to jen asi 25 % a zbytek představuje školné placené samotnými studenty. Podle ekonoma tento vývoj vedl k tomu, že výzkum na univerzitách je výrazně podinvestovaný a částečně jej financuje školné. A problém podle Doltona představuje i podfinancovaný univerzitní penzijní systém.Ekonom poukazuje na to, že nyní nikdo neví, jak pandemie změní poptávku po vzdělání ve světě, a některé britské univerzity se připravují na nejhorší scénáře. V nich by ztratily až 75 % studentů ze zahraničí a 20 % studentů domácích. To by vedlo k vážným finančním problémům a „je možné, že všechny univerzity vyjma Oxfordu a Cambridge by se dostaly do insolvence “.Ekonom poukazuje na skutečnost, že i když řada studentů nebude chtít v Británii studovat ve školním roce, který začíná v září 2020 , neznamená to, že stejné to bude v roce 2021 . Z tohoto pohledu je pochopitelné, že britská vláda vnímá současné tenze jako přechodný jev a krizi likvidity, ne solvence. I tak mohou být ale problémy některých institucí vážné, řada z nich bude možná muset žádat o vládní pomoc, propouštět, snižovat odměny. Hovoří se i o fúzích univerzit, které od sebe nejsou příliš vzdálené.Ekonom se však domnívá, že takový krok má jen omezený potenciál, protože se nedají čekat velké úspory z rozsahu a fúze by samy o sobě nesly vysoké náklady. Přesto však se o to podle jeho názoru některé instituce budou pokoušet. Vláda pak doposud pouze naznačila, že případná finanční pomoc by souvisela s požadavky na restrukturalizaci příslušné univerzity.Zdroj: VoxEU