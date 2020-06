Češi na spoření moc nemyslí, teď ale o penězích více přemýšlí…

Možná se díky pandemii koronaviru lidé více zamyslí nad jejich finanční situací. Češi totiž na spoření moc nemyslí, alespoň ne dostatečně.

Teď se ale situace změnila. Očekává se ekonomická krize, firmy propouštějí zaměstnance a je mnohem důležitější než dřív, mít schovaný nějaký ten finanční polštář. Je škoda, že se na školách nevyučovala finanční gramotnost odjakživa. I když dnes se ji snaží na některé školy zavést.

Bohužel dnešní třicátníci, čtyřicátnici a padesátníci se mohou spoléhat jen na to, jaké zkušenosti načerpali během svého dosavadního života. Nejčastěji lidé vidí vzor ve svých rodičích. Tak jak se oni stavěli k práci, utrácení a šetření, tak je kopírují. Jenže dnes je mnohem více možností a lákadel, jak své peníze utratit, o to je jejich úspora těžší.

Lidé utrácejí a spoří na nevýhodných účtech

Většina českých domácností si dává bokem alespoň pár korun měsíčně. Mnoho zaměstnanců, ale i podnikatelů však žije od výplaty k výplatě. To bylo poznat nyní, kdy se lidé bouřili na sociálních sítích, že nemají na jídlo pro sebe a svou rodinu, a to už po 14 dnech výpadku příjmů. A takových nebylo málo.

I když si mnoho lidí myslí, že zodpovědně spoří na horší časy (leckdy si ukládají nemalé částky), dávají své úspory na velmi nevhodné účty. Takové, které jim nepokryjí ani inflaci a jejich naspořené finance postupně ztrácí hodnotu. Místo, aby šla křivka jejich zhodnocení směrem nahoru, tak směřuje postupem času níž a níž.

Úspory na běžných účtech svádí k většímu utrácení

A proč nemít veškeré své úspory na běžných účtech? Důvodů je hned několik. Stačí ale zmínit dva hlavní. Většinou na nich nejsou peníze nijak zhodnocovány, případně jen symbolicky. Druhý důvod je čistě psychologický. Když budete mít větší obnos peněz jen tak na běžném účtu s debetní kartou, snadněji propadnete impulzivním nákupům. Jestliže byste si měli peníze převádět z investičního fondu či spořícího účtu, před unáhleným utrácením byste se hlouběji zamysleli. Sklon k emotivnímu nakupování mají spíše ženy.

„Podle nejnovějšího průzkumu ING Bank se vklady v bankách Čechů blíží částce 2,5 bilionu korun. Lidé nejčastěji ukládají částky od 100 do 500 korun měsíčně, což potvrdila zhruba čtvrtina dotázaných. Další pětina pravidelně spoří od pěti set do tisíce korun každý měsíc. Přibližně stejný počet lidí je schopen dát pravidelně stranou částku mezi tisícem až dvěma tisíci korunami, a to každý měsíc. Více než čtvrtina lidí dá měsíčně stranou přes dva tisíce korun, a dokonce tři lidé ze sta v průzkumu uvedli, že jsou schopni ukládat více než 10 tisíc korun za měsíc.“

Mnoho domácností chce ukládat více prostředků, ale neví, jak šetřit

Hodně rodin si chce našetřit více peněz, ať už na dovolenou u moře, vybavení domácnosti či jen jako finanční jistotu pro případ nouze. Ne každý však ví, jak šetřit. Řešením je se to naučit. Možností je spoustu, stačí hledat. Mnohé webináře a online školení vyučují finanční gramotnost. Některé jsou zdarma. Ty, které sahají do hlubších znalostí a problematiky, jsou placené.

Možná budete překvapeni, ale také kurz účetnictví vám pomůže ujasnit si otázku výdajů a příjmů. Snadno se naučíte vést si účetní knihu vaší domácnosti. Budete tak vědět, za co nejvíce utrácíte a kolik peněz jste schopni dávat bokem. A to vám může změnit život k lepšímu!

A kam směrovat vaše ušetřené finance?

Kromě spořicích účtů, je nejčastěji využívaným produktem penzijní spoření v transformovaných či účastnických fondech. Další možností jsou stavební spoření či investiční fondy. Variant je mnohem více, každá je vhodná pro někoho jiného. Jen vy sami posoudíte vaši momentální životní situaci a zda chcete využít krátkodobý nebo dlouhodobý produkt spoření. Poradit se můžete s šikovným finančním poradcem. Lepší je však oslovit někoho na doporučení rodiny či známého.

A co vy? Spoříte si pravidelně? Jak vás zaskočila pandemie koronaviru z hlediska financí?

Autorka: Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky, který probíhá ve 21 městech po celé ČR, od roku 2009. Přečtěte si 288 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-ucetnictvi/rekvalifikacni-kurz-mzdove-ucetnictvi

Editorka: Zuzana Klímová