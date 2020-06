Pražská burza především díky finančním titulům silně poskočila - předvedla letos druhý nejlepší týden

Nejrůstovějšími tituly se v týdnu staly akcie všech tří bank, které si navíc dokázaly polepšit dvouciferně. Nejvýrazněji akcie ERSTE, u kterých téměř 22 % týdenní posun by šlo v minulosti stěží najít. Všechny tři bankovní tituly navíc nezvykle ovládly burzu také z hlediska objemů obchodů, které tak především díky nim celkově narostly na téměř 3,7 mld. Kč. Nejvíce se zobchodovalo akcií KB za 975 mil. Kč. U banky MONETA se ukázaly další změny v akcionářské struktuře. Například jeden z dříve vůbec největších amerických akcionářů již prakticky vyprodal celou svou pozici. Podrobnosti přineseme v následujícím týdnu v samostatném článku.





Ostatní emise již index PX nepřekonaly. Akcie STOCK si však polepšily již sedmý týden v řadě a navýšily tak svá 2 letá maxima.

Další zahraniční titul VIG se pak v domovské Vídni dokázal po čtvrt roce posunout zpět nad hladinu 20 EUR. V Praze jej navíc od větších zisků, obdobně jako ERSTE, brzdila navíc posilující koruna. Pojišťovna každopádně překvapila oznámenou investicí do rovněž rakouské APEIRON Biologics, která se chce prosadit se svým vyvíjeným lékem APN01 u pacientů s vážným průběhem COVID-19. Na financování studie firma v private placement od investorů vybrala 11,9 mil. EUR, z čehož právě VIG poskytla 7 mil. EUR. Pojišťovna tak získala ve firmě podíl přes 3 %.

Váha akcií ČEZ v indexu ustupuje ze svých nedávných maxim, přesto se stále v indexu jako nejvýraznější emise svým růstem solidně zasloužily o podporu jeho růstu. Titul se po více než 3 měsících navrátil k technicky výrazné hranici 500 Kč. Ta by se tedy nyní měla stát pro titul nejspíše stopkou. Kromě všeobecného akciového optimismu titulu pomohl růst cen elektřiny. A to nejen u dlouhodobých kontraktů, ale i spotové. Na titulu byl po čase reportován také insider obchod, resp. ředitel útvaru řízení techniky Petr Zlámal využil dřívějšího opčního programu a na konci května získal 10 tisíc akcií ČEZ za kurz 426 Kč. Obratem za aktuální ceny prodal pravidly omezenou většinu.

Proti trhu se vydaly nejvýrazněji akcie CETV, což však z velké části způsobilo především výrazné posílení koruny k dolaru. Titul na svém domovském trhu Nasdaq sice v úterý zažil za výrazné likvidity značné jižní směrování (více zde), avšak do konce týdne zde zvládl ztráty minimalizovat.

Svou vahou se však největší brzdou indexu PX staly akcie Avast. Titul předváděl výraznou volatilitu a nakonec se vlastně zachoval ve světle přísloví „buy the rumor, sell the news“ (kupte fámu, prodejte zprávu). Dřívější spekulace o zařazení do prestižního hlavního indexu FTSE 100 byly oficiálně potvrzeny a titul začal předchozí zisky odevzdávat.

Po květnové rally v týdnu začaly oddychovat akcie PFNONWOVENS. Na měsíčních minimech se pak ocitly konzervativní akcie O2, když zveřejněný nový návrh podmínek aukce kmitočtů stávajícím operátorům spíše nepřeje. Telekomunikační firma se každopádně ani po posledním reportu hospodářských výsledků stále nenavrátila k odkupu vlastních akcií. Od posledních nákupů to v příštím týdnu tak bude již půl roku.





Kapitálové trhy obecně v týdnu stvrdily svůj nyní optimistický vývoj primárně v závislosti na globálních stimulačních opatřeních jednotlivých vlád či centrálních bank. Enormní lití finančních prostředků do ekonomik směřuje v návaznosti právě na kapitálové trhy, když investoři jinak těžko hledají příležitosti pro jejich umístění potažmo zhodnocení. A to nehledě na stále těžko odhadnutelné dopady na jednotlivé firmy, resp. délku ekonomického globálního poklesu.