Tři nástrahy, se kterými se musí poprat každý investor

Investování není raketová věda, to však neznamená, že nevyžaduje určité dovednosti a schopnosti. Tvrzení, že největším nepřítelem na trzích je investorovi on sám, není daleko od pravdy. Dennodenně musí bojovat mimo jiné na těchto třech frontách.

Omezené periferní vidění

Investování je vždy spojeno s emocemi a osobními preferencemi. Do hry vstupují faktory jako věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav či třeba zájmy a zaměstnání. Všichni se můžeme pokusit na trhy nahlížet očima někoho jiného, náš vlastní pohled ale pro nás vždy bude nejsmysluplnější. S tím je potřeba neustále bojovat, nebránit se názorům ostatních investorů nebo tomu, s čím sami nesouhlasíme. Čím více podnětů investor načerpá, tím komplexnější bude jeho vnímání trhů a ekonomiky.

Uvažování v dlouhodobém horizontu

Uvažovat v dlouhodobém horizontu je obtížné, protože celkový výsledek je vždy součtem dílčích výsledků. Pokud investor v jednom roce přijde třeba o deset procent, dokáže se s tím asi poměrně jednoduše vyrovnat. Ale co když v dalším roce přijde o 30 % a v dalším třeba opět o 10 %? Stále se bude schopen uklidňovat tím, že jde jen o dílčí ztrátu, kterou další roky snadno vyrovnají?

Oddanost vlastnímu názoru

Ekonomický komentátor a analytik Morgan Housel je přesvědčen, že kdyby investoři věděli, jak moc nejistá je na trzích budoucnost, nikdy by neinvestovali. Upozorňuje, že všichni lidé jsou přesvědčení, že právě jejich pohled na svět je ten správný, a to včetně pohledu do budoucnosti. Slabá výkonnost titulu, kterému věří, je daná nepochopením jeho potenciálu, za nadvýkonností jiné akcie naopak stojí neuvědomování si rizik a přehlížení jasných faktů. Pravda je však většinou mnohem jednodušší a není obvykle nakloněna těm, kdo jdou proti proudu.