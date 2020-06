Víkendář: Příliš italská na to, aby padla

Během posledních 12 let se italská vláda pokoušela minimálně šestkrát dostat z problémů leteckou společnost Alitalia. Nyní se rozhodla, že ji znovu znárodní a použije k tomu 3 miliardy eur z veřejných peněz. Všímá si toho Politico, podle kterého se italští voliči i Evropská komise ptají, jak dlouho může Itálie jednat s Alitalií jako s „tou nejposvátnější krávou“.



Politico tvrdí, že po privatizaci, ke které došlo v roce 2008, společnost „propálila neuvěřitelných 10 miliard eur, které jí byly poskytnuty formou různých úvěrů a pomoci“. Podle jednoho bývalého manažera firmy je koronavirus tím nejlepším, co se nyní mohlo společnosti přihodit, protože sice přišly obrovské ztráty, ale „vláda má teď důvod, proč Alitalii znárodnit“. S takovým krokem ale podle Politica nesouhlasí opozice, ale také někteří vládní politici. A Brusel zkoumá, zda Italové neporušují daná pravidla vládní pomoci.





„Alitalia poslala první letadlo do vzduchu v roce 1946, její letadla pak s oblibou využívali papežové a filmové hvězdy,“ píše Politico. Značka firmy se podle něj opírala o Itálii známou svým jídlem, módou a designem. Politici i v současné době stále tvrdí, že tato firma je důležitá z hlediska strategických zájmů země, podnikání a turistického ruchu. Podle Politica zde ale již dominují jiné letecké společnosti a Alitalia v roce 2018 přepravila jen asi 10 % mezinárodních cestujících.Alitalia nebyla od počátku devadesátých let „téměř nikdy v zisku“ a když přišla liberalizace leteckého trhu, nebyla schopna udržet krok s konkurencí. Udržovala neziskové trasy „kvůli pohodlí místních politiků“, odbory bránily zvyšování efektivity a snižování nákladů. Stále však byla „příliš italská na to, aby padla“ a pokud by k tomu došlo, utrpěla by image celé země. V neposlední řadě jde také o významného zaměstnavatele, na kterého je navázána řada dalších firem. A to je další z významných důvodů, proč vláda společnosti opakovaně pomáhá.V době, kdy Itálie zoufale hledá zdroje pro jiné oblasti ekonomiky a veřejného života, mnozí Italové pomoc Alitalii kritizují a odmítají. Vláda se pokoušela společnost zachránit s pomocí Lufthansy, ale tento plán padl v prosinci minulého roku. Politico nicméně tvrdí, že i nyní by o firmu měly zájem některé soukromé subjekty. Opozice však míní, že současná vláda nemá soukromý sektor ve velké oblibě a znárodňování „je součástí systému víry Hnutí pěti hvězd“. Konkurenční Ryanair pak tvrdí, že pokud bude vláda Alitalii opět zachraňovat, v konečném důsledku poškodí celou ekonomiku a turistický ruch, protože takový krok zamezí poklesu cen v letecké dopravě a vyšší konkurenci.Business Traveler na konci března informoval, že „až Alitalia znovu vzlétne, půjde o hubenější verzi předchozí společnosti“. Tato „miniAlitalia“ bude používat jen 25 – 30 letadel a pracovat pro ni bude asi 3 000 zaměstnanců. Stanice Sky tg24 uvedla, že Alitalia bude ve srovnání se stavem před pandemií přibližně čtvrtinová a bude připomínat to, jak vypadala v roce 1957.Politico v jiném článku informuje o tom, že Itálie ve snaze zachránit letní sezónu otevírá své hranice . Některé země ji ale daly na „seznam zakázaných“ a svým občanům cesty do Itálie blokují. To rozlítilo italskou vládu, která hovoří o tom, že je jejich země diskriminována. Například Chorvatsko se otevřelo deseti zemím, ale hranice Itálii zůstávají uzavřeny. Otevírá se i Řecko , ale ti, kteří do něj dorazí z epidemií nejvíce postižených oblastí, budou muset setrvat v karanténě . Mezi tyto oblasti Řekové řadí například sever Itálie Rakousko zase požaduje po cestujících z Itálie karanténu či test Zdroj: Politico, Business Traveler