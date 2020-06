Aktuální informace ke vstupu do Německa ohledně otevření hranic

Aktuální informaci ke vstupu do Německa v českém jazyce naleznete na webové stránce Velvyslanectví SRN v Praze. Zdroj:http://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970

Aktualizováno 05.06.2020, 12:00



Upozorňujeme, že se pravidla s ohledem na dynamický vývoj situace mohou rychle měnit, a proto nemůžeme zaručit, že poskytnuté informace jsou vždy aktuální.

Vstup do Německa je

českým občanům a občanům zemí EU s potvrzením o pobytu v ČR a

s potvrzením o pobytu v ČR a občanům třetích států s dlouhodobým povolením k pobytu v ČR (povolení k pobytu platné po dobu delší než 90 dní)

v zásadě umožněn bez udání důvodu a bez nutnosti předložení negativního PCR testu na nemoc COVID-19.



Německo neoznámilo žádnou ochranu svých vnitřních pozemských nebo vzdušných hranic. Neprovádějí se ani žádné dočasné kontroly na hranicích s ČR ohledně důvodu pro cestu.

Proto se ani nekontrolují důvody pro vstup na území Německa a ani se nerozhoduje o umožnění vstupu na území Německa. Spolková policie na hranicích s ČR nezabrání vstupu osobám, které do Německa cestují bez závažného nebo nutného důvodu.

Nadále platí do 15.06.2020 současně platná úprava ohledně cest do Německa vč. zásady, že by se neměly uskutečnit cesty, které nejsou nezbytně nutné – např. za účelem nákupu nebo turistiky.

Česká vláda sice oznámila uvolnění opatření v souvislosti s aktuální pandemickou situaci, pro cesty do Německa Vás nicméně i nadále důrazně žádáme, aby se cesty, které nejsou nezbytně nutné, neuskutečňovali. Platí to zejména pro cesty za účelem nákupu nebo turistiky.

Cílem náš všech by mělo být i nadále, aby každý přispíval k přerušení řetězů přenosu u vysoce infekčního koronaviru. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří se chovají ve svém každodenním soukromém a pracovním životě ukázněně, přebírají odpovědnost za své spoluobčany a přispívají sami svojí pozorností.

V případě cizinců s obvyklým pobytem v jiné zemi platí pro vstup do Německa i nadále omezení.

Pro vstup do Německa z třetích států (tzn. ze států, které nejsou členy EU nebo schengenského prostoru) může platit povinnost karantény.

Aktuální informace pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra a spolkové policie.

Informace o pravidlech týkajících se povinné karantény po vstupu z třetích států naleznete vždy na stránkách ministerstva zdravotnictví spolkové země, do které hodláte vstoupit. Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde.