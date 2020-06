Překvapení závěru týdne: Zaměstnanost v USA začala růst. Akciový vlak rychle ujíždí

Pracovní místa v americké ekonomice začala už v květnu přibývat, a to o 2,5 milionu. Tento vývoj ostře kontrastuje s konsensem na úrovni -7,5 milionu a samozřejmě i s minulým měsícem, kdy pracovních míst zmizelo přes 20 milionů. Negativní revize předchozích měsíců o více než 600 tisíc je v tomto případě zanedbatelnou vadou na kráse.



Pouze málo sektorů za květen vykázalo další pokles zaměstnanosti - propouštělo se třeba ve veřejné sféře. Ve velké většině už došlo k obratu - nejvíce se nabíralo v pohostinství, stavebnictví a obchodu a dopravě.

Průzkum odhalil, že míra nezaměstnanosti se snížila na 13,3 z 14,7 procenta. Odhady naopak předpokládaly nárůst až nad 19 procent. Míra participace se zvedla na 60,8 procenta. Mzdy meziměsíčně klesly o procento, ale meziročně si drží výrazný, 6,7procentní nárůst. S touto statistikou mávají velké změny v zaměstnanosti, které jdou zároveň na vrub zejména nízkopříjmových skupin. V hodnocení květnové situace na trhu práce je proto nelze přeceňovat.

Data za květen jsou určitě velkým pozitivním překvapením, a to i poté, co jsme dostali velmi příznivé indikace třeba v podobě reportu ADP. Nárůst nezaměstnanosti se ve Spojených státech zastavil dříve, než se čekalo, a také na daleko lepších hodnotách. Na hladinu kolem 20 procent, jak se dříve čekalo, se už nezaměstnanost nevyšplhá. Naopak se s velkou pravděpodobností bude dál snižovat, což s sebou nese pozitivní implikace pro obnovu spotřeby a návratu ekonomického výkonu. Do značné míry dnešní data vrací do hry oživení ve tvaru V, aspoň pro jeho první fázi.

Nová čísla z trhu práce zároveň zpečetí poslední akciovou rally. Ta na ně podle nás částečně i sázela, ale takovéto překvapení nasměruje ještě více peněz z bezpečí hotovosti a dluhopisů hledat výnos v akciích, kde rychle ujíždí vlak.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:10 SEČ Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.5171 -0.5572 26.6862 26.4963 CZK/USD 23.4613 -0.2581 23.5614 23.3460 HUF/EUR 343.9734 -0.2003 345.0400 343.8400 PLN/EUR 4.4275 -0.1692 4.4601 4.4221

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0096 -0.5950 8.0700 7.9988 JPY/EUR 123.9170 0.1617 124.4310 123.6360 JPY/USD 109.6295 0.4724 109.6750 109.1620

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8910 -1.0633 0.8998 0.8909 CHF/EUR 1.0885 0.5194 1.0893 1.0839 NOK/EUR 10.5187 -0.8677 10.6089 10.5018 SEK/EUR 10.3870 -0.0029 10.4323 10.3818 USD/EUR 1.1303 -0.3118 1.1384 1.1283

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4306 -0.7153 1.4430 1.4259 CAD/USD 1.3438 -0.4335 1.3504 1.3398

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



